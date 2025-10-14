- 14.10.2025, 10:30:36
🎻 Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz sind am 19. Oktober im Musikverein zu erleben! 🎼
Am Programm: 2 x Achte! Beethoven trifft auf Bruckner
Beethoven war neben Richard Wagner und Franz Schubert eines der Idole von Anton Bruckner – dessen Begeisterung weit genug ging, sich bei der Exhumierung Beethovens ganz nach vorne zu drängen, um den Schädel des Genies zu berühren. Angeblich pflegte sich Bruckner über Zeit und Raum hinweg auch fallweise mit Beethoven zu unterhalten. Außer Zweifel steht im Gegensatz dazu die über Raum und Zeit hinaus bestehende Verbindung der beiden Großsinfoniker, die unter anderem beim Rendezvous ihrer beider Achten Sinfonie hörbar wird.
PROGRAMM-DETAILS
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll WAB 108
BESETZUNG
Markus Poschner, Dirigent
Bruckner Orchester Linz
🎞 Informationen & Tickets unter https://www.musikverein.at/konzert/?id=0007d5db 🎞
🎫 🎫 ABO 🎫 🎫 Ab sofort können Sie die Konzerte des Bruckner Orchester Linz im Wiener Musikverein auch als Abo erwerben und u.a. 20 % im Vergleich zum Einzelticket sparen.
Jetzt gleich Abo sichern unter: https://bruckner-orchester.at/abo/wien 👈
Datum: 19.10.2025, 19:30 Uhr - 19.10.2025, 21:45 Uhr
Art: Aufführungen/Bühne
Ort: Wiener Musikverein
Musikvereinsplatz 1
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.musikverein.at/konzert/?id=0007d5db
