🎻 Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz sind am 19. Oktober im Musikverein zu erleben! 🎼

Am Programm: 2 x Achte! Beethoven trifft auf Bruckner

Markus Poschner und das Bruckner Orchester Linz im Wiener Musikverein.
Wien (OTS) - 

Beethoven war neben Richard Wagner und Franz Schubert eines der Idole von Anton Bruckner – dessen Begeisterung weit genug ging, sich bei der Exhumierung Beethovens ganz nach vorne zu drängen, um den Schädel des Genies zu berühren. Angeblich pflegte sich Bruckner über Zeit und Raum hinweg auch fallweise mit Beethoven zu unterhalten. Außer Zweifel steht im Gegensatz dazu die über Raum und Zeit hinaus bestehende Verbindung der beiden Großsinfoniker, die unter anderem beim Rendezvous ihrer beider Achten Sinfonie hörbar wird.

PROGRAMM-DETAILS
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93
Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 8 c-Moll WAB 108

BESETZUNG
Markus Poschner, Dirigent
Bruckner Orchester Linz

🎞 Informationen & Tickets unter https://www.musikverein.at/konzert/?id=0007d5db 🎞

🎫 🎫 ABO 🎫 🎫 Ab sofort können Sie die Konzerte des Bruckner Orchester Linz im Wiener Musikverein auch als Abo erwerben und u.a. 20 % im Vergleich zum Einzelticket sparen.
Jetzt gleich Abo sichern unter: https://bruckner-orchester.at/abo/wien 👈

Markus Poschner und Bruckner Orchester mit Beethoven & Bruckner im Musikverein Wien

Datum: 19.10.2025, 19:30 Uhr - 19.10.2025, 21:45 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Musikverein
Musikvereinsplatz 1
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.musikverein.at/konzert/?id=0007d5db

Poschner & Bruckner Orchester mit Beethovens & Bruckners Achter

Die zwei Großsinfoniker Beethoven und Bruckner werden von Markus Poschner und seinem Bruckner Orchester Linz klanglich gegenüber gestellt!

Rückfragen & Kontakt

Rückfragen & Pressekarten:
Tritonus Arts Kulturmanagement
Mag. Georg Vlaschits
Telefon: +436507238166
E-Mail: office@TritonusArts.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

