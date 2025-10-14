Vasold (SPÖ) zur Mindestsicherung: FPÖ und ÖVP hetzen gegen Österreicher

Wien (OTS) -

„Es ist sehr bezeichnend für das Niveau der politischen Debatte, wenn bei jeder Gelegenheit gegen Familien, die Mindestsicherung beziehen, gehetzt wird“, sagt SPÖ-Gemeinderätin und Sozialsprecherin Stefanie Vasold zu den jüngsten Aussendungen von FPÖ und ÖVP zur Wiener Mindestsicherung. „In der Realität schaut das oft ganz anders aus. Im aktuell diskutierten Fall einer 14-köpfigen Familie ist der Vater österreichischer Staatsbürger, geboren in Wien. Er geht einer Arbeit nach, und die Familie hat weder einen syrischen, noch einen afghanischen oder arabischen Hintergrund. Insgesamt beziehen diese 14 Menschen monatlich rund 3.000 Euro Mindestsicherung, etwa 215 Euro pro Person“, so Vasold.

„Diese Menschen werden von FPÖ und ÖVP mit Schaum vor dem Mund pauschal als Sozialmigrant*innen und Nichtstuer*innen verunglimpft. Fakten sind dabei genauso unwichtig wie ein Mindestmaß an Anstand und die viel zitierte Vernunft", so Vasold. Abschließend appelliert Vasold an FPÖ und ÖVP, Ernsthaftigkeit und Konstruktivität in die politische Debatte zu bringen, statt Hetze und Polemik.