Musikalische Brückenschläge im Ringturm

Am Montagabend, dem 13. Oktober wurden – mit viel Freude, Leidenschaft und auf höchstem musikalischem Niveau – beeindruckende Brücken zwischen Klassik und Volksmusik geschlagen. Hoch über den Dächern Wiens präsentierten Bariton Rafael Fingerlos, Pianist Sascha El Mouissi und das Volksmusikensemble Tschejefem eine außergewöhnliche musikalische Symbiose aus beiden Welten. Im Mittelpunkt des musikalischen Abends standen Johannes Brahms’ bekannte „Deutsche Volkslieder“ sowie von den Künstler:innen eigens erarbeitete Neuinterpretationen.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins zur „Musik im Turm“, darunter Infektiologe emer. Univ.-Prof. DDr. Wolfgang Graninger, KR Brigitte Jank (ehemalige Präsidentin Wirtschaftskammer Wien), Dr. Louis Norman-Audenhove (ehemaliger VVO-Generalsekretär), Vermögensberater DI Martin Kwauka und Dr. Edeltraud Fichtenbauer (Vorstandsdirektorin DONAU Versicherung).

Die Künstler:innen

Der in Salzburg geborene Rafael Fingerlos studierte Gesang in Wien. Von 2016 bis 2020 war er Mitglied der Wiener Staatsoper und gastierte bei den Salzburger und Bregenzer Festspielen, dem Garsington Festival in England sowie an renommierten Opernhäusern wie der Semperoper Dresden, dem Teatro Real Madrid, dem Teatro Colón Buenos Aires und der Mailänder Scala. Sascha El Mouissi, geboren in Frankfurt am Main, studierte an der Musikuniversität Wien und ist bei zahlreichen internationalen Festivals aufgetreten – darunter das Lucerne Festival, die Schubertiade, die Dialoge in Salzburg, die Wiener Festwochen, das Istanbul Musik Festival und die London Arts. Das oberösterreichisch/kärntnerische Volksmusikensemble Tschejefem setzt sich aus Johanna Dumfart (Gesang, steirische Harmonika, Gitarre), Fabian Steindl (Zither, E-Zither, Kontrabass, Gitarre) und Michael Lugstein (Klarinette, Bassklarinette, Gesang, Percussion) zusammen. Gemeinsam stehen sie für eine zeitgemäße, feinfühlige Interpretation traditioneller Volksmusik.

