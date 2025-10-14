AVISO: Dienstag, 21. 10. 2025: Jahrespressekonferenz des Österreichischen Roten Kreuzes – „Nicht sparen bei der Menschlichkeit!“

Wien (OTS) -

Österreich muss sparen! Doch welchen Effekt haben die gesetzten Maßnahmen auf die Gesellschaft, vor allem auf Menschen, die von Armut betroffen sind? Das Rote Kreuz sieht in Einrichtungen wie dem „SOZIAL.Laden“, den Ausgabestellen der Team Österreich Tafel, aber auch den „Henry Läden“, der Second Hand Boutique des Roten Kreuzes Niederösterreich, den steigenden Bedarf nach Unterstützung. Auch die internationale Hilfe des Roten Kreuzes ist von den Sparmaßnahmen betroffen.

Nach der Pressekonferenz stehen im „Haus der Menschlichkeit“ Kund:innen der Rotkreuz-Sozialeinrichtungen für Interviews zur Verfügung.

Am Podium:

Gerald Schöpfer

Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes

Astrid Kepplinger-Past

Abteilungsleiterin Unterstützung in Sozialen Notlangen, Rotes Kreuz NÖ

Michael Opriesnig

Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

Wann: Dienstag, 21. Oktober 2025, 9.30 Uhr

Wo: „Haus der Menschlichkeit“ (Rotes Kreuz Baden), Wiener Straße 68a, 2500 Baden.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter presse@roteskreuz.at.

