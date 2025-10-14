- 14.10.2025, 10:15:36
AVISO: Dienstag, 21. 10. 2025: Jahrespressekonferenz des Österreichischen Roten Kreuzes – „Nicht sparen bei der Menschlichkeit!“
Steigende Kosten im Inland und globale Krisen bringen Menschen in Not. Das Rote Kreuz fordert: Sparzwang darf keine Existenzen vernichten oder internationale Hilfe gefährden.
Österreich muss sparen! Doch welchen Effekt haben die gesetzten Maßnahmen auf die Gesellschaft, vor allem auf Menschen, die von Armut betroffen sind? Das Rote Kreuz sieht in Einrichtungen wie dem „SOZIAL.Laden“, den Ausgabestellen der Team Österreich Tafel, aber auch den „Henry Läden“, der Second Hand Boutique des Roten Kreuzes Niederösterreich, den steigenden Bedarf nach Unterstützung. Auch die internationale Hilfe des Roten Kreuzes ist von den Sparmaßnahmen betroffen.
Nach der Pressekonferenz stehen im „Haus der Menschlichkeit“ Kund:innen der Rotkreuz-Sozialeinrichtungen für Interviews zur Verfügung.
Am Podium:
Gerald Schöpfer
Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes
Astrid Kepplinger-Past
Abteilungsleiterin Unterstützung in Sozialen Notlangen, Rotes Kreuz NÖ
Michael Opriesnig
Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes
Wann: Dienstag, 21. Oktober 2025, 9.30 Uhr
Wo: „Haus der Menschlichkeit“ (Rotes Kreuz Baden), Wiener Straße 68a, 2500 Baden.
Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter presse@roteskreuz.at.
Datum: 21.10.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: „Haus der Menschlichkeit“ (Rotes Kreuz Baden)
Wiener Straße 68a
2500 Baden
Österreich
URL: https://www.roteskreuz.at
