Raiffeisen Immobilien vermittelt Projekt LAVITA in Langenzersdorf

Außenansicht Projekt LAVITA
Wien/Korneuburg (OTS) - 

Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland, die Immobilienmakler-Organisation der Raiffeisenbanken Gruppe in Ostösterreich, hat ein neues Projekt im Portfolio: LAVITA, ein dreiteiliges Wohnensemble mit 22 Eigentumswohnungen in der Wiener Straße 52 in Langenzersdorf, vor den Toren Wiens. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2027 geplant.

Wohnen im Grünen, mit ausgezeichneter Infrastruktur und Top-Anbindung an die Großstadt. Was nach der sprichwörtlichen „eierlegenden Wollmilchsau“ klingt, gibt es tatsächlich: In 2103 Langenzersdorf, 15 Bahnminuten vom Wiener Stadtzentrum entfernt, entsteht mit LAVITA ein kleines, feines Wohnbauprojekt, das alle Stückerln spielt. Es punktet vor allem mit einer idealen Kombination aus Urbanität und dörflichem Charme. Geschäfte, Apotheke, Gastronomie, Kindergarten und Schule sind fußläufig erreichbar, ebenso die Buslinie 850 und der Bahnhof Langenzersdorf. Öffentlich ist man so in nur 15 Minuten in Wien. Gleichzeitig kann man im Naherholungsgebiet Bisamberg die Natur vor der Haustüre erleben.

Wohnungen für jede Lebenslage

Die 22 Eigentumswohnungen von LAVITA bieten vielfältigen Wohnraum für jede Lebenslage: großzügige Familienwohnungen ebenso wie kompakte Singlewohnungen, komfortable Wohnungen für den Ruhestand oder moderne Gemeinschafts- und Paarwohnungen. Alle Einheiten verfügen über eine hochwertige Ausstattung und private Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen oder Gärten. Begegnungszonen für eine gelebte Nachbarschaft finden sich im Allgemeingarten. Hier laden Gemeinschaftsbeete, Sitzgelegenheiten und Spielgeräte zum Austausch und Verweilen ein. Entwickelt und realisiert wird das Projekt von der PRISMA Zentrum für Standort- und Stadtentwicklung GmbH.

Nachhaltiges Gebäudekonzept

Michael Mack, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ/Wien/Burgenland zeigt sich begeistert vom neuen Projekt: „Neben der einzigartigen Lage – im Grünen und doch nur 15 Minuten von Wien entfernt – überzeugt LAVITA mit Nachhaltigkeit und einem Mobilitätskonzept der kurzen Wege.“ Die Energie für Heizung sowie Flächenkühlung stammt von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, und auf den Dachflächen entstehen leistungsstarke Photovoltaikanlagen.

Rückfragen & Kontakt

Raiffeisen Immobilien
Mag. Anita Köninger
Telefon: +436646051751733
E-Mail: anita.koeninger@ri-treuhand.at

