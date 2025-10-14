AVISO: Bundespräsident empfängt deutschen Amtskollegen Steinmeier zu einem dreitägigen Staatsbesuch (21.- 23.10.) in Österreich

Wien (OTS) -

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer werden den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender vom 21. – 23. Oktober 2025 für ein gemeinsames Besuchsprogramm in Österreich treffen.

Am Dienstag, 21. Oktober, wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinen deutschen Amtskollegen mit militärischen Ehren offiziell in Österreich begrüßen. Anschließend ist ein Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter in der Präsidentschaftskanzlei geplant.

Am Mittwoch, 22. Oktober, werden in der Wiener Hofburg unter dem Titel „Europa – In Vielfalt geeint.“ Impulsvorträge, eine Podiumsdiskussion und ein anschließendes Zusammentreffen der beiden Bundespräsidenten mit Jugendlichen stattfinden. Danach werden die beiden Staatsoberhäupter die neu gestaltete Deutsche Botschaft in Wien eröffnen.

Am dritten Tag, 23. Oktober, ist die Besichtigung der Baustelle des Brenner-Basistunnels gemeinsam mit Landeshauptmann Anton Mattle vorgesehen, danach steht ein Besuch in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck auf dem Programm.

Den Abschluss des dreitägigen Staatbesuches wird ein Landesüblicher Empfang mit Tiroler Schützen bilden.



Anlass des Besuches ist die Eröffnung der neuen Deutschen Botschaft in Wien – der letzte Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten fand 1997 statt und ist damit 28 Jahre her.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Der Bundespressedienst wird für die Akkreditierung gesondert einladen.