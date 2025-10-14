- 14.10.2025, 09:57:03
PK: Naturschutz ohne Recht auf Mitsprache – Alpenvereine warnen vor Schwächung von NGOs und Umweltanwaltschaften
ERINNERUNG: Einladung zur hybriden (!) Pressekonferenz am Freitag, 17. Oktober 2025, 10:00 Uhr in Graz
Der neue Umweltkontrollbericht zeigt weiter dringenden Handlungsbedarf auf. Doch nicht nur die Umwelt selbst gerät unter Druck – auch jene, die sie schützen wollen. NGOs und Umweltanwaltschaften werden zunehmend in ihren Rechten beschnitten.
In einer hybriden Pressekonferenz am Freitag, 17. Oktober 2025, um 10:00 Uhr (in Graz) sprechen Vertreter des Österreichischen Alpenvereins und des Deutschen Alpenvereins über die beunruhigenden Entwicklungen – und darüber, was auf dem Spiel steht. Zudem werden weitere Naturschutzorganisationen via Videobotschaft zu Wort kommen.
WAS: Hybride Pressekonferenz zum Thema “Naturschutz ohne Recht auf Mitsprache – Alpenvereine warnen vor Schwächung von NGOs und Umweltanwaltschaften”
WANN: Freitag, 17. Oktober 2025, 10:00 Uhr
Sowie gerne auch vor Ort: IntercityHotel Graz, Finkengasse 2, 8020 Graz (Nähe Hauptbahnhof)
GESPRÄCHSPARTNER:
· Wolfgang Schnabl, Präsident des Österreichischen Alpenvereins
· Roland Stierle, Präsident des Deutschen Alpenvereins
Die Pressekonferenz findet im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Österreichischen Alpenvereins in Graz statt – mit über 500 Funktionärinnen und Funktionären aus ganz Österreich.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung an peter.neuner-knabl@alpenverein.at.
Rückfragen & Kontakt
Mag. Peter Neuner-Knabl
Österreichischer Alpenverein
E-Mail: presse@alpenverein.at
Mobil: +43/664/88970005
Website: www.alpenverein.at
