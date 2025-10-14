- 14.10.2025, 09:55:33
- /
- OTS0034
Produktrückruf: „LXGIF DTR NBC Glow Col (Kimball-Nr. 0309401)“
Primark Austria Ltd & Co KG ruft den Artikel „LXGIF DTR NBC Glow Col (Kimball-Nr. 0309401)“ zurück.
Grund des Rückrufs ist, dass das Produkt nicht den üblichen hohen Sicherheitsstandards entspricht. Es wurde festgestellt, dass das Produkt Strontium und Aluminium in einer Menge enthält, die den laut EU-Verordnung zulässigen Wert überschreitet, was bei Verschlucken ein Risiko darstellen kann.
Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein. Bitte geben Sie das Produkt in einer unserer Primark-Filialen zurück. Ein Kaufbeleg ist nicht nötig.
Das zurückgegebene Produkt wird vollständig rückerstattet.
Dieses Produkt wurde zwischen Oktober 2024 und März 2025 in Primark®-Filialen in Österreich verkauft.
Primark entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.
Rückfragen & Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an helfen.at@help.primark.com.
Rückfragen & Kontakt
PRIMARK Austria Ltd & Co KG
E-Mail: helfen.at@help.primark.com
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF