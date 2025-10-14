  • 14.10.2025, 09:55:33
Produktrückruf: „LXGIF DTR NBC Glow Col (Kimball-Nr. 0309401)“

Primark Austria Ltd & Co KG ruft den Artikel „LXGIF DTR NBC Glow Col (Kimball-Nr. 0309401)“ zurück.

Österreich (OTS) - 

Grund des Rückrufs ist, dass das Produkt nicht den üblichen hohen Sicherheitsstandards entspricht. Es wurde festgestellt, dass das Produkt Strontium und Aluminium in einer Menge enthält, die den laut EU-Verordnung zulässigen Wert überschreitet, was bei Verschlucken ein Risiko darstellen kann.

Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein. Bitte geben Sie das Produkt in einer unserer Primark-Filialen zurück. Ein Kaufbeleg ist nicht nötig.

Das zurückgegebene Produkt wird vollständig rückerstattet.

Dieses Produkt wurde zwischen Oktober 2024 und März 2025 in Primark®-Filialen in Österreich verkauft.

Primark entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an helfen.at@help.primark.com.

PRIMARK Austria Ltd & Co KG
E-Mail: helfen.at@help.primark.com

