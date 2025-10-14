Produktrückruf: „Wasserballon-Pumpe (Kimball no. 5252801)“

Österreich (OTS) -

Grund des Rückrufs ist, dass das Produkt nicht den üblichen hohen Sicherheitsstandards entspricht. Es wurde festgestellt, dass bei einigen Produkten die Sicherheitsfunktion aufgrund eines Herstellungsfehlers nicht wie vorgesehen gewährleistet ist. Dies kann den Fülldruck beim Pumpen erhöhen, und das Produkt kann platzen, wodurch Verletzungsgefahr besteht.

Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein. Bitte geben Sie das Produkt in einer unserer Primark-Filialen zurück. Ein Kaufbeleg ist nicht nötig.

Das zurückgegebene Produkt wird vollständig rückerstattet.

Dieses Produkt wurde zwischen Jänner 2023 und September 2023 in Primark®-Filialen in Österreich verkauft.

Primark entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde.

Rückfragen & Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an helfen.at@help.primark.com.