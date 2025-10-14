- 14.10.2025, 09:49:03
AVISO: Präsentation der geplanten StVO-Novelle
Wir laden die Vertreter:innen der Medien ein zur Präsentation der geplanten StVO-Novelle der Bundesregierung. Mobilitätsminister Peter Hanke wird gemeinsam mit den Verkehrssprechern der drei Koalitionsparteien die Eckpunkte des Gesetzespakets erläutern.
Zeit:
Donnerstag, 16. Oktober 2025 um 15:30 Uhr
Ort:
Mobilitätsministerium, Kabinett des Herrn Bundesministers
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Gesprächspartner:
Peter Hanke, Mobilitätsminister
Joachim Schnabel, Verkehrssprecher ÖVP
Wolfgang Moitzi, Verkehrssprecher SPÖ
Dominik Oberhofer, Verkehrssprecher NEOS
Wir bitten um Anmeldung bis Donnerstag, 16. Oktober 12 Uhr an jan.hofmann@bmimi.gv.at oder unter +43 664 887 42 552.
ÖVP-Parlamentsklub
+43 1/401 10-4439
SPÖ-Parlamentsklub
+43 1/40110-3570
NEOS-Parlamentsklub
+ 43 676/4194951
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Pressesprecher Jan Hofmann
Telefon: +43 1 71162-658114
E-Mail: jan.hofmann@bmimi.gv.at
Website: https://bmimi.gv.at
