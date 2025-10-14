  • 14.10.2025, 09:49:03
AVISO: Präsentation der geplanten StVO-Novelle

Wien (OTS) - 

Wir laden die Vertreter:innen der Medien ein zur Präsentation der geplanten StVO-Novelle der Bundesregierung. Mobilitätsminister Peter Hanke wird gemeinsam mit den Verkehrssprechern der drei Koalitionsparteien die Eckpunkte des Gesetzespakets erläutern.

Zeit:

Donnerstag, 16. Oktober 2025 um 15:30 Uhr

Ort:

Mobilitätsministerium, Kabinett des Herrn Bundesministers

Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Gesprächspartner:

  • Peter Hanke, Mobilitätsminister

  • Joachim Schnabel, Verkehrssprecher ÖVP

  • Wolfgang Moitzi, Verkehrssprecher SPÖ

  • Dominik Oberhofer, Verkehrssprecher NEOS

Wir bitten um Anmeldung bis Donnerstag, 16. Oktober 12 Uhr an jan.hofmann@bmimi.gv.at oder unter +43 664 887 42 552.

ÖVP-Parlamentsklub
+43 1/401 10-4439

SPÖ-Parlamentsklub
+43 1/40110-3570

NEOS-Parlamentsklub
+ 43 676/4194951

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur
Pressesprecher Jan Hofmann
Telefon: +43 1 71162-658114
E-Mail: jan.hofmann@bmimi.gv.at
Website: https://bmimi.gv.at

