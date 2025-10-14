Standards für die Zukunft

Wien (OTS) -

Am 14. Oktober, dem internationalen Weltnormentag, rückt weltweit die zentrale Rolle von Standards in den Fokus: Sie prägen Fortschritt, Sicherheit und Vertrauen – und schaffen damit Grundlagen für Innovation, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft.

Austrian Standards führt diesen Gedanken konsequent fort und bündelt erstmals drei zentrale Jahresveranstaltungen unter einem gemeinsamen Dach - WE NORM THE FUTURE | Summit 2025:

11. November: Expert Talk EU-Standardisierungsstrategie

25. November: Expert Talk Circular Economy

4. Dezember: Jahrestagung Bau

Mit dem neuen Format WE NORM THE FUTURE | Summit 2025 setzt Austrian Standards ein klares Zeichen für Zukunftsgestaltung durch Zusammenarbeit und Wissenstransfer:

„Ob europäische Regulierung, Circular Economy oder nachhaltiges Bauen – Zukunft braucht neue Perspektiven und zugleich stabile Rahmenbedingungen. Standards bieten diesen verlässlichen Rahmen – gerade in so bewegten Zeiten wie heute. Mit unseren Veranstaltungen schaffen wir Räume, in denen Expert:innen, Wirtschaft und Gesellschaft voneinander lernen, sich vernetzen und gemeinsam Lösungen entwickeln können. Denn Standards fördern Innovation, schaffen Vertrauen und bringen Menschen zusammen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern“ , betont Valerie Höllinger, CEO von Austrian Standards.

Der Summit beleuchtet aktuelle Trends und Entwicklungen – von EU-Regulierung über Circular Economy bis hin zu sektoralen Herausforderungen – und bietet Raum für fundierte Diskussionen, praxisnahe Impulse und strategische Weichenstellungen für die Zukunft. Dieses Eventformat geht weit über reine Wissensvermittlung hinaus: Dieser Summit ist eine lebendige Plattform für offenen Austausch, nachhaltige Vernetzung und aktive Mitgestaltung. Expert:innen, Praktiker:innen und die Community diskutieren über Innovation, Normung und Zukunftsfragen.

Im Mittelpunkt stehen Themen wie:

Wie stärken Standards Europas Wettbewerbsfähigkeit?

Welche Rolle spielen sie für Nachhaltigkeit und Digitalisierung?

Und wie lassen sich Ideen aus Forschung und Praxis effizient in Normen überführen?

Der WE NORM THE FUTURE | Summit 2025 findet hybrid statt:

Live vor Ort bei Austrian Standards, Heinestraße 38, 1020 Wien, oder digital via Livestream.

Anmeldung und weitere Informationen finden Sie hier: Summit 2025

Summit 2025 Logo zum Download hier Copyright Austrian Standard

WE NORM THE FUTURE Summit 2025: Expert Talks - EU-Standardisierungsstrategie

Europa als globaler Normensetzer – zwischen KI, Allianzen und Wettbewerbsfähigkeit

Datum: 11.11.2025, 09:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Wien

Heinestraße 38

1020 Wien

Österreich

URL: https://bit.ly/ensapaveranstaltungskal