Illegale Tierbetreuung gefährdet Tierwohl und faire Preise

Online-Tierbetreuung im Graubereich - Mannsberger: „Illegale Plattformangebote gefährden Tierwohl und faire Arbeitsbedingungen.“

Elisabeth Mannsberger: „Wir brauchen dringend mehr Bewusstsein dafür, dass professionelle Tierbetreuung mehr bedeutet als reine Tierliebe. Sie erfordert Fachwissen, Verantwortung und rechtliche Absicherung – im Interesse des Tieres, aber auch des Halters.“
Wien (OTS) - 

In den letzten Jahren ist ein regelrechter Boom an Online-Plattformen für Tierbetreuung zu beobachten. Immer mehr Privatpersonen bieten dort an, Hunde, Katzen oder Kleintiere zu betreuen – oft ohne Ausbildung, Erfahrung oder rechtliche Grundlage. „Diese Angebote fördern Schwarzarbeit, da viele dieser sogenannten Sitter oder Tierpensionen keine Gewerbeberechtigung besitzen und somit an den gesetzlichen Auflagen vorbeiarbeiten“, erklärt Elisabeth Mannsberger, Berufsgruppensprecherin der Wiener Tierbetreuer in der Wirtschaftskammer Wien: „Das führt zu unfairem Preisdumping und gefährdet die Existenz jener Betriebe, die unter klaren gesetzlichen und tierschutzrechtlichen Rahmenbedingungen arbeiten.“

Tierbetreuung erfordert Fachwissen, Verantwortung und rechtliche Absicherung

Viele Plattformen haben ihren Sitz im Ausland und entziehen sich damit nationalen Kontrollen sowie rechtlichen Verpflichtungen. „Im Schadensfall – etwa bei einem Unfall oder Tierarztkosten – bleiben Tierhalter oft auf der Strecke. Die vermeintlich ‚geprüfte Betreuung‘ oder angeblicher Versicherungsschutz entpuppen sich häufig als leere Versprechen, meist nur in fremdsprachigen AGBs versteckt“, warnt Mannsberger: „Wir brauchen dringend mehr Bewusstsein dafür, dass professionelle Tierbetreuung mehr bedeutet als reine Tierliebe. Sie erfordert Fachwissen, Verantwortung und rechtliche Absicherung – im Interesse des Tieres, aber auch des Halters."

Neben der Verantwortung für das Tier übernehmen viele professionelle Tiersitter auch Aufgaben im Wohnumfeld der Tierhalter. „Unsere Betriebe arbeiten tierschutzkonform, zuverlässig und rechtlich korrekt. Das ist ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit und zum Wohlbefinden von Tier und Mensch“, unterstreicht Mannsberger: „Tierhalten ist dringend geraten, bei der Auswahl von Betreuungspersonen auf Seriosität, Gewerbeberechtigung und rechtliche Absicherung zu achten.“

Tipp für Tierhalter:
Professionelle Tierbetreuer: vom Tiertrainer, Tiermasseur / Tierbewegungstrainer, Tierschönheitspfleger, Tierernährungsberater bis zu Tiersittern / Tierpensionen sind im Firmen A–Z der Wirtschaftskammer Wien unter https://firmen.wko.at/tierbetreuer/ zu finden.

Über Wiens Tierbetreuer

Wiens Tierbetreuer gehören zur Fachgruppe der persönlichen Dienstleister. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Aus- und Weiterbildung durch Veranstaltungen und Netzwerktreffen, Betreuung und Pflege von Tieren sowie die Beratung hinsichtlich artgerechter Haltung und Ernährung von Tieren mit Ausnahme der den Tierärzten vorbehaltenen diagnostischen und therapeutischen Tätigkeiten. Aktuell gibt es rund 560 Wiener Tierbetreuer, deren Berufsgruppensprecherin ist Elisabeth Mannsberger. Alle Infos: Tierbetreuer - Wien - WKO

Rückfragen & Kontakt

Mag. Anna Trummer
Telefon: 0660 4816667
E-Mail: anna.richter-trummer@wkw.at
Website: https://www.wko.at/wien/news

