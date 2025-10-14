Ein Stück Österreich: Unser Brot feiert seinen großen Tag!

Wien (OTS) -

Am 16. Oktober ist Tag des Brotes! Und das feiern wir mit Stolz: Denn Brot ist weit mehr als nur ein Grundnahrungsmittel - es ist Kulturgut, ein Symbol für Tradition, Handwerk und echte Regionalität.

Jeden Tag greifen Millionen Österreicherinnen und Österreicher zu Semmel, Weckerl & Co. Und das mit gutem Grund: Brot macht satt, steht für Genuss, verbindet Generationen und ist ein Symbol für ehrliche Arbeit. Genau das will der Tag des Brotes zeigen - und gleichzeitig die Wertschätzung für unsere Lebensmittel stärken.

Brot mit Herkunft - das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel macht’s sichtbar

Wer beim Einkauf auf das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel achtet, weiß: In diesem Brot steckt österreichisches Getreide, regionaler und nachvollziehbarer Herkunft. Vom Weizenfeld über die Mühle und die Bäckerei bis hin zum Verkauf, die gesamte Wertschöpfungskette ist eingebunden.

„Brot ist weit mehr als ein Grundnahrungsmittel – es ist ein Stück unserer Identität“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing. „Mit dem AMA-Gütesiegel machen wir Qualität sichtbar und schaffen Vertrauen. Unsere Konsumentinnen und Konsumenten können sich darauf verlassen, dass drin ist, was draufsteht.“

Wo bekomme ich Brot & Gebäck mit dem AMA-Gütesiegel?

Derzeit sind mehr als 7.000 Ackerbaubetriebe in Niederösterreich, Oberösterreich und dem Burgenland beim AMA-Gütesiegel dabei. Sie liefern ihr Getreide an etwa 75 Agrarhändler und Mühlen, darunter die größten des Landes. 15 AMA-Gütesiegel Lizenznehmer - darunter bekannte Bäckereien und Supermarktketten - verkaufen bereits Brot und Gebäck mit AMA-Gütesiegel.

So isst Österreich: Kleingebäck und Feinbackwaren

Die neuesten Zahlen zeigen: Die Österreicherinnen und Österreicher lieben Kleingebäck und Weißbrot. Laut RollAMA legten die Ausgaben für Weißbrot im ersten Halbjahr um 5 Prozent zu, diverses Kleingebäck um 8 Prozent. Auch Spezialbrote (wie z.B. Mehrkornbrot) liegen im Trend, während Klassiker wie Schwarzbrot und Toastbrot sowie Semmeln etwas weniger im Einkaufskorb zu finden waren (Chart 1).

Auch bei Feinbackwaren wie Strudel, Krapfen oder Plundergebäck greifen viele gerne zu – hier stiegen die Einkaufsmengen wie auch die Ausgaben um rund 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die durchschnittlichen Preise blieben stabil (Chart 2).

Bio hoch im Kurs

Und noch ein Trend ist klar: Bio ist ein wichtiges Einkaufskriterium. Bei Brot entfallen 13 Prozent und bei Gebäck 19 Prozent der Ausgaben auf biologische Produkte. Noch höher sind die Bioanteile bei anderen Getreideerzeugnissen wie Mehl und Flocken (Chart 3).

„Bio ist für viele kein Trend mehr, sondern eine Haltung. Immer mehr Menschen wollen wissen, woher ihr Brot kommt und wie es gemacht wird. Das AMA-Biosiegel gibt genau diese Sicherheit - klar, transparent und verlässlich“, so Mutenthaler-Sipek.

Getreide „made in Austria“

Österreich ist ein Land der Kornfelder: Mit rund 2,9 Millionen Tonnen liegt die Getreideproduktion (ohne Mais) um 4,6 % über dem Vorjahreswert. Dennoch bleibt das Ergebnis unterdurchschnittlich, da die reduzierte Anbaufläche aus 2024 auch 2025 nicht wieder entsprechend ausgeweitet werden konnte. Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing und selbst Ackerbauer Lorenz Mayr: „Die Getreideernte 2025 ist besser ausgefallen als erwartet, doch die Ackerbäuerinnen und Ackerbauern kämpfen mit dem Preisverfall. Die Getreideanbauflächen sind so niedrig wie noch nie zuvor. Die Getreideproduktion ist für die Ernährungssicherung in Österreich der Schlüsselbereich und ich appelliere an die Konsumentinnen und Konsumenten, beim Kauf von Brot und Gebäck auf das AMA-Gütesiegel zu achten und so den regionalen Ackerbau zu unterstützen.“

Neue Getreide-Kampagne

Ab sofort und bis Ende November ist eine 360 Grad Kampagne der AMA-Marketing unter dem Titel „Da steckt mehr dahinter“ zum Thema AMA-Gütesiegel für Brot, Gebäck und Getreide zu sehen. Damit wird sichtbar gemacht, was hinter Getreideprodukten mit dem AMA-Gütesiegel steckt - von der Arbeit am Feld bis zum Gebäckkorb. Ob Weizen, Hafer, Gerste, Dinkel oder Roggen - die österreichischen Ackerbäuerinnen und -bauern setzen auf Vielfalt und Biodiversität. Hier geht’s zum Spot: https://www.youtube.com/watch?v=iAm2U5KRgJs

Über die RollAMA: Die RollAMA (rollierende Agrarmarktanalyse) der AMA-Marketing wird in Zusammenarbeit mit YouGov Shopper Panel (vormals GfK) und KeyQUEST Marktforschung durchgeführt. Es handelt sich um ein Haushaltspanel, bei dem 2.800 österreichische Haushalte Aufzeichnungen über ihre Lebensmitteleinkäufe führen. Erfasst werden Fleisch und Geflügel, Wurst, Milch und Milchprodukte, Käse, Obst, Gemüse, Eier, Erdäpfel, Tiefkühlprodukte, Fertiggerichte, Pflanzliche Alternativen, Brot und Gebäck sowie weitere Getreideerzeugnisse. Die Einkaufsmengen und Ausgaben dieser repräsentativ ausgewählten Haushalte werden auf die Gesamtzahl der österreichischen Privathaushalte hochgerechnet und daraus diverse Kennzahlen berechnet. Die Daten geben somit Auskunft über die Einkäufe, die für den Haushalt getätigt werden. Nicht enthalten sind Individualeinkäufe sowie der Außer-Haus-Konsum.

Fotos und Charts zum Download: https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2025/tagdesbrotes