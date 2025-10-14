Neuer Roman von Bestsellerautor René Anour – Erlös unterstützt TierQuarTier Wien

Wien (OTS) -

Am 14. Oktober 2025 erscheint René Anours neuer Kriminalroman „Der Doktor und der liebe Mord“ (Rowohlt Verlag). Das Besondere: Das Autorenhonorar aus den Verkäufen des ersten Monats ab Erscheinungstermin kommt zu 100 Prozent dem TierQuarTier Wien zugute. Damit verbindet der Autor und Veterinärmediziner seine Leidenschaft für Literatur mit seiner Liebe zu Tieren und unterstützt direkt die Versorgung und Vermittlung von jährlich mehr als 2.500 Schützlingen im modernsten Tierheim Österreichs.

Ein Tierarzt-Krimi voller schwarzem Humor

Im Mittelpunkt steht der schüchterne Tierarzt Severin Herr, der versehentlich seinen Chef – einen allseits beliebten Medienstar und „Tierfreund der Nation“ – tötet. Aus Angst, dass ihm niemand glauben wird, versucht er den Unfall zu vertuschen und stößt dabei auf dunkle Machenschaften rund um veruntreute Spendengelder. Unterstützung bekommt er ausgerechnet von der Putzfrau der Praxis Jedna, die das „Morden auf Bestellung“ als lukratives Geschäftsmodell erkennt. Sie hat da Verbindungen. Und mit dem Geld könnten sie den zur Tierarztpraxis gehörenden Gnadenhof und die dortigen Tiere retten. Severins Bedingung ist, dass es nur um böse Menschen gehen darf und ehe er sich versieht, bekommt er auch schon seinen ersten Auftrag.

Ein starkes Zeichen für Tiere in Not

„Wir freuen uns außerordentlich über diese großzügige Initiative von René Anour“, sagt Anna Hofstätter, Sprecherin des TierQuarTiers. „Mit jedem verkauften Exemplar werden unsere Tiere unterstützt – Hunde, Katzen oder Kleintiere, die oft einen langen Weg hinter sich haben. Solche Aktionen helfen uns, Futter, medizinische Versorgung und liebevolle Betreuung sicherzustellen.“

„Ich glaube, es gibt für einen Autor nichts Schöneres, als wenn das eigene Buch einen Mehrwert bekommt“, so René Anour. „Mit dieser Aktion kann ich nicht nur meinem Publikum eine Freude bereiten und Tieren Gutes tun, sondern auch dem Team des TierQuarTiers danken, das mit ganzem Herzen jährlich einer halben Kleinstadt an Tieren Pflege und ein Zuhause bietet.“

TierQuarTier Wien – Ein Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Im städtischen Tierheim TierQuarTier Wien finden auf rund 9.700 m² bis zu 150 Hunde, 300 Katzen und mehrere hundert Kleintiere ein sicheres und fürsorgliches Übergangszuhause. Hier werden sie medizinisch versorgt, mit viel Hingabe betreut und an verantwortungsbewusste Halter*innen vermittelt.