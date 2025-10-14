Post macht Marke - Jandl macht Sprache

Wien (OTS) -

Mit der Briefmarkenserie „Literatur aus Österreich“ würdigt die Österreichische Post heimische Literat*innen unterschiedlichster Textgattungen. Die diesjährige Ausgabe ist dem Lyriker, Schriftsteller und Sprachkünstler Ernst Jandl gewidmet, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Der nachfolgende Pressetext wurde mit Hilfe von KI ganz im Stile Ernst Jandls formuliert:

marke macht jandl

jandl macht sprache

sprache macht rache



Post gibt marke heraus

Serie: literatur aus österreich

Diesmal: Ernst Jandl.

hundert jahre alt wär er jetzt

hundert



leben

eins neun zwei fünf

wien

krieg

gefangenschaft

heimkehr

studium: germanistik anglistik

job: lehrer bis neun sieben neun

dann nur noch wort



erste gedichte neun fünf zwei

friederike neun fünf vier

laut und luise sechs sechs

laut laut laut

buchstaben fallen

sprache kippt

witz im wort

krieg im wort



lesungen laut

jazz dazu

platten voll stimme



die marke

zeigt jandl

schwarz weiß

sein satz:

„die rache der sprache ist das gedicht“



wert: 1,20 euro

auflage: 270.000

gestaltet von roland vorlaufer



Die Ernst Jandl-Briefmarke ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.