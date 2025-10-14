- 14.10.2025, 09:15:35
- /
- OTS0022
Post macht Marke - Jandl macht Sprache
Pressetext durch Einsatz von KI im Stil von Ernst Jandl
Mit der Briefmarkenserie „Literatur aus Österreich“ würdigt die Österreichische Post heimische Literat*innen unterschiedlichster Textgattungen. Die diesjährige Ausgabe ist dem Lyriker, Schriftsteller und Sprachkünstler Ernst Jandl gewidmet, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Der nachfolgende Pressetext wurde mit Hilfe von KI ganz im Stile Ernst Jandls formuliert:
marke macht jandl
jandl macht sprache
sprache macht rache
Post gibt marke heraus
Serie: literatur aus österreich
Diesmal: Ernst Jandl.
hundert jahre alt wär er jetzt
hundert
leben
eins neun zwei fünf
wien
krieg
gefangenschaft
heimkehr
studium: germanistik anglistik
job: lehrer bis neun sieben neun
dann nur noch wort
erste gedichte neun fünf zwei
friederike neun fünf vier
laut und luise sechs sechs
laut laut laut
buchstaben fallen
sprache kippt
witz im wort
krieg im wort
lesungen laut
jazz dazu
platten voll stimme
die marke
zeigt jandl
schwarz weiß
sein satz:
„die rache der sprache ist das gedicht“
wert: 1,20 euro
auflage: 270.000
gestaltet von roland vorlaufer
Die Ernst Jandl-Briefmarke ist in allen Postfilialen, auf onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.
Rückfragen & Kontakt
Fragen? Frag!
post post post
presse-team im traum
telefon: null fünf sieben sieben sechs sieben – drei zwei null zehn
mail: presse@post.at
mail macht ping
ping macht post
post macht antwort
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OEP