NOVOMATIC mit begehrtem HERMES-Klimaschutzpreis ausgezeichnet

Gumpoldskirchen (OTS) -

Der internationale Gaming-Technologiekonzern überzeugt beim diesjährigen HERMES-Klimaschutzpreis mit seiner konzernweit größten Photovoltaik-Anlage am Headquarter-Standort in Gumpoldskirchen.

NOVOMATIC wurde für die Errichtung seiner Photovoltaik-Anlage am Headquarter-Standort mit dem renommierten HERMES-Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Auf einer Fläche in der Größe von drei Fußballfeldern und mehr als 4.600 Solarpaneelen sorgte die PV-Anlage bereits bei der Eröffnung vergangenen Herbst 2024 für Aufsehen.

Das Unternehmen setzt mit der Errichtung der Photovoltaik-Anlage auf einer Fläche von 20.000 m² ein starkes Zeichen für den Klimaschutz und eine nachhaltige Zukunft. Die Anlage erzeugt jährlich rund 2 Millionen Kilowattstunden Strom, wodurch der Gaming-Technologiekonzern einen erheblichen Anteil des Energiebedarfs am Standort mit emissionsfreier Energie decken kann. Dies entspricht einer CO₂-Einsparung von mehr als 1.100 Tonnen jährlich, vergleichbar mit der Kompensation von über 90.000 Bäumen. Das Projekt ist das größte unter den konzernweiten PV-Installationen an internationalen Unternehmensstandorten, wie Deutschland, Italien, Spanien und Australien, und konnte die diesjährige Fachjury des HERMES überzeugen.

Mag. Stefan Krenn, Vorstand der NOVOMATIC AG, betont: „Mit der Photovoltaik-Anlage an unserem Headquarter-Standort haben wir einen wesentlichen Meilenstein für unsere Nachhaltigkeitsstrategie erreicht und setzen ein klares Signal für eine starke und umweltbewusste Energiezukunft. Die Auszeichnung mit dem HERMES ist daher eine bedeutende Anerkennung unserer Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit.“

Bei der feierlichen „Gala der österreichischen Wirtschaft" am 10. Oktober in der Wiener Hofburg mit rund 400 geladenen Gästen wurde der HERMES-Klimaschutzpreis von Mag. Christoph Neubauer, Director Group CR & Sustainability, sowie Mag. Florian Saiko, Director Group Finance, entgegengenommen.

Der HERMES-Klimaschutzpreis zeichnet jährlich österreichische Unternehmen aus, die sich mit innovativen Projekten aktiv für eine klimafreundliche Zukunft einsetzen. Die eingereichten Klimaprojekte aus allen Wirtschaftsbereichen zeigen, dass Klimaschutz und erfolgreiches Wirtschaften Hand in Hand gehen können.

Mehr zum Nachhaltigkeits-Engagement von NOVOMATIC finden Sie unter https://www.novomatic.com/cr