IFA platziert Bauherrenmodell N°500 & 501 mit einem Gesamtinvestment von rund 16 Mio. Euro in nur drei Wochen

Wien (OTS) -

Die IFA Bauherrenmodelle N°500 und N°501 mit einem Gesamtinvestment von rund 16 Mio. Euro sind zu 100% platziert

Investor:innen beteiligten sich damit am geförderten Wohnbau in der Kopalgasse 11 in Wien-Simmering

IFA bietet Folgeinvestments in Linz und Wien

Mit einem beeindruckendem Jubiläum läutete IFA den Herbst ein und startete im September mit den Bauherrenmodellen N°500 und N°501. Und beeindruckend geht es weiter, denn beide Bauherrenmodelle mit einem Gesamtinvestment von rund 16 Mio. Euro waren innerhalb von nur drei Wochen zu 100% platziert. Bei beiden Investments beteiligten sich Anleger:innen am geförderten Wohnbau in der Kopalgasse 11 in Wien-Simmering, nahe den U3-Stationen Enkplatz und Zippererstraße. Bis Herbst 2027 entstehen hier 41 leistbare Mietwohnungen.

„Gratulation an alle Anleger:innen, die bei diesen IFA Investments von der Sicherheit einer krisenresilienten Wohnimmobilie profitieren“, so Gunther Hingsammer, IFA AG. „Wir freuen uns darauf, die Erfolgsstory der IFA mit weiteren 500 Bauherrenmodellen fortzusetzen!“

Aktuelles Investment in Linz

Aktuell können Anleger:innen in das IFA Bauherrenmodell N°502 in der Zelkingerstraße 16 in Linz investieren, wo bis 2027 insgesamt 21 geförderte Mietwohnungen entstehen. Die Beteiligung erfolgt über eine Miteigentümergemeinschaft (MEG), der persönliche Anteil an der Immobilie wird jeweils im Grundbuch eingetragen. Das Mindestinvestment beträgt 16.650 Euro Eigenkapital p.a. über drei Jahre bei Kreditzeichnung, die sehr attraktive Planrendite liegt bei rund 6,1 % p.a. nach Ablauf der Förderphase.

Neues Bauherrenmodell Plus in Wien

Noch im Oktober öffnet IFA ein weiteres Bauherrenmodell Plus in Wien, wo in eine konkret ausgewählte Wohnung investiert wird. Der jeweils persönliche Anteil an der Immobilie wird im Grundbuch eingetragen, die Wohnungsbegründung ist nach Baufertigstellung geplant.

Bei beiden Investments profitieren Investor:innen über inflationsgesicherte Mieterträge von der hohen Nachfrage an leistbarem Wohnraum und zudem über das IFA Bauherrenmodell von öffentlichen Förderungen und attraktiven, steuerlichen Begünstigungen wie der verkürzten Abschreibungsmöglichkeit (1/15 AfA). Investiert wird langfristig in einen krisenresilienten Substanzwert, ideal für Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und die private Altersvorsorge über eine „Immobilien-Pension“. Bestes Service ermöglicht das Rundum-Paket der IFA, es umfasst alle Meilensteine eines Immobilieninvestments von der Konzeption über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investorenbetreuung.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG:

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at