Printmagazin "anders g'schaut" holt Silber - Tourismusverband Eugendorf triumphiert beim "Best of Content Marketing Award" 2025 in München

Eugendorf bei Salzburg (OTS) -

Silber für das Printmagazin „anders g’schaut“ in der Kategorie „Best of Corporate Print“ bei den diesjährigen BCM-Awards: Der Jubel bei dem fünfköpfigen, ausschließlich weiblichen Team rund um TVB-Geschäftsführerin Bettina Schmidt war am Donnerstag, 9. Oktober 2025 groß. Im 360-Grad-Tower in der Münchner Innenstadt wurden die diesjährigen Nominierten und Preisträger geehrt und gefeiert. Der Tourismusverband Eugendorf durfte sich im Rahmen seiner allerersten Einreichung über Silber in der Kategorie „B2C Tourismus und Lifestyle“ freuen und befand sich mit Metro AG Deutschland und der VW-Autostadt in bester, internationaler Gesellschaft.

Printmagazine als Statement in digitalen Zeiten

„Wir haben in München gesehen, mit welchen Kapazundern an Agenturen Unternehmen wie beispielsweise Porsche, Roland Berger, Miele oder Commerzbank gewonnen haben. Ohne Agentur, aber mit einem visionsstarken Team mit viel Herzblut, Engagement und Kreativität ein Magazin wie das unsere auf die Beine zu stellen und dann gleich aufs Stockerl eines internationalen Award zu kommen, macht uns unfassbar stolz“, bestätigt Bettina Schmidt. „Unser redaktionelles Konzept sieht vor, große Urlaubsthemen bewusst außen vor zu lassen. Dafür erzählen wir mit ‚anders g’schaut‘ Geschichten aus Eugendorf und bringen damit Lesevergnügen und Wertschätzung zusammen. Das Magazin wird sowohl von Einheimischen als auch von Gästen stark nachgefragt und bestellt.“

Hochwertige Geschichten, die Türen öffnen

Auch für Gerhard Schönbauer, Obmann des TVB Eugendorf, hat die Auszeichnung große Signalwirkung. „Das Magazin ‚anders g’schaut‘ menschelt von der ersten bis zur letzten Seite und es gelingt, die Eugendorferinnen und Eugendorfer selbst mit ihren Geschichten, Hobbys, Vereinen, Berufen und Berufungen vor den Vorhang zu holen. Eugendorf erscheint in einem neuen Licht“, freut sich Gerhard Schönbauer. „Das Magazin wird seinem Namen gerecht: Es hat nichts mit einem touristischen Folder zu tun und trägt dennoch massiv zur Imagebildung bei. Es öffnet Türen, von denen viele nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Es erzählt auf hochwertige Art und Weise Eugendorf neu. Ich gratuliere Bettina Schmidt und ihrem Team Iris Walcher und Sonja Schmiedbauer sehr herzlich zu dieser Auszeichnung: Sie haben großen Mut bewiesen, im Zeitalter der Digitalisierung diesen Weg einzuschlagen und dieser Mut wurde belohnt.“

‚anders g’schaut“ begeistert Einheimische und Gäste in Eugendorf

Das Magazin „anders g’schaut“ erschien im Zwei-Jahres-Rhythmus (erstmals im Mai 2023), aktuell wird an der dritten Ausgabe gearbeitet. Es umfasst zwischen 40 und 60 Seiten und erzählt lange und hochwertig bebilderte sowie illustrierte Lesegeschichten zu den Themen Menschen, Kulinarik, Handwerk, Tradition, Vereine, Brauchtum etc. sowie Tipps für Ausflüge, Veranstaltungen und vieles mehr.

In Konzeption und Umsetzung wird das Team des TVB Eugendorf unterstützt durch Texterin und Journalistin Franziska Lipp und Grafikerin Daniela Ploc-Wallmann.

Das Magazin kann online bestellt werden und wird in den örtlichen Betrieben wie Hotels etc. ausgelegt. Es wird im Sinne der Nachhaltigkeit nach den Richtlinien des österreichischen Umweltzeichens und 100 Prozent Klimaneutral produziert.