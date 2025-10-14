Osteoporosetag im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Knochengesund – ein Leben lang!“ findet am 21. Oktober 2025 im Wiener Rathaus der 19. Osteoporose-Tag statt. Auf dem Programm stehen Fachvorträge mit wichtigen Informationen über die Erkrankung, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sowie Ernährungstipps und Bewegungsimpulse. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit Betroffenen auszutauschen.

Programm-Highlights:

Medizinisches Update : „Fraktur über 50 – ein Alarmsignal“ (Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch) und Vorstellung der neuen österreichischen Osteoporose-Leitlinie

: und Ernährung für starke Knochen : Rezeptideen unter dem Motto „Knochenstark auf dem Teller“

: Rezeptideen unter dem Motto Bewegungseinheiten & Wissensquiz mit attraktiven Preisen, u. a. Pilates

Der Eintritt ist frei.

19. Osteoporose-Tag

Wann: 21. Oktober 2025, 10–16 Uhr

Wo: Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse 1

Mehr Infos & Programm: www.oegkm.at/interessierte/osteoporosetag