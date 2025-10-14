- 14.10.2025, 09:00:40
- /
- OTS0013
Osteoporosetag im Wiener Rathaus
Unter dem Motto „Knochengesund – ein Leben lang!“ findet am 21. Oktober 2025 im Wiener Rathaus der 19. Osteoporose-Tag statt. Auf dem Programm stehen Fachvorträge mit wichtigen Informationen über die Erkrankung, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sowie Ernährungstipps und Bewegungsimpulse. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit Betroffenen auszutauschen.
Programm-Highlights:
- Medizinisches Update: „Fraktur über 50 – ein Alarmsignal“ (Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch) und Vorstellung der neuen österreichischen Osteoporose-Leitlinie
- Ernährung für starke Knochen: Rezeptideen unter dem Motto „Knochenstark auf dem Teller“
- Bewegungseinheiten & Wissensquiz mit attraktiven Preisen, u. a. Pilates
Der Eintritt ist frei.
19. Osteoporose-Tag
Wann: 21. Oktober 2025, 10–16 Uhr
Wo: Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse 1
Mehr Infos & Programm: www.oegkm.at/interessierte/osteoporosetag
19. Osteoporosetag im Wiener Rathaus
Rückfragen & Kontakt
Hennrich.PR GmbH
Daniela Hennrich
Telefon: 01/8799907 bzw. 0664 4081818
E-Mail: office@hennrich-pr.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HEN