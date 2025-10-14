  • 14.10.2025, 09:00:40
Osteoporosetag im Wiener Rathaus

Unter dem Motto „Knochengesund – ein Leben lang!“ findet am 21. Oktober 2025 im Wiener Rathaus der 19. Osteoporose-Tag statt. Auf dem Programm stehen Fachvorträge mit wichtigen Informationen über die Erkrankung, Diagnose- und Therapiemöglichkeiten sowie Ernährungstipps und Bewegungsimpulse. Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit Betroffenen auszutauschen.

Programm-Highlights:

  • Medizinisches Update: „Fraktur über 50 – ein Alarmsignal“ (Univ.-Prof. Dr. Heinrich Resch) und Vorstellung der neuen österreichischen Osteoporose-Leitlinie
  • Ernährung für starke Knochen: Rezeptideen unter dem Motto „Knochenstark auf dem Teller“
  • Bewegungseinheiten & Wissensquiz mit attraktiven Preisen, u. a. Pilates

Der Eintritt ist frei.

19. Osteoporose-Tag
Wann: 21. Oktober 2025, 10–16 Uhr
Wo: Wiener Rathaus, Eingang Lichtenfelsgasse 1
Mehr Infos & Programm: www.oegkm.at/interessierte/osteoporosetag

Rückfragen & Kontakt

Hennrich.PR GmbH
Daniela Hennrich
Telefon: 01/8799907 bzw. 0664 4081818
E-Mail: office@hennrich-pr.at

