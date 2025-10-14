- 14.10.2025, 09:00:04
Tage der Restaurierung im Wien Museum
Von Scherben, Seidenfäden und Schablonen – die Kunst der Restaurierung im Wien Museum vom 16. bis 19. Oktober objektnah erleben.
Vom 16. bis 19. Oktober 2025 lädt das Wien Museum zu den Tagen der Restaurierung und öffnet seine Werkstätten. Unter dem Motto „Was bleibt – gemeinsam bewahren“ erhalten Besucher:innen spannende Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Ob Gemälde, Textilien, Möbel oder archäologische Funde – die Expert:innen des Museums zeigen, wie vielfältig und innovativ Restaurierungsarbeit heute ist.
In Führungen wie „Moderne Hexenküche“ oder „Die Riesen des Wien Museums“ vermitteln unsere Restaurator:innen, wie Objekte fachgerecht untersucht, gereinigt und stabilisiert werden – teils mit Hightech, teils mit überraschend einfachen Mitteln wie Kosmetikschwämmchen. Workshops laden zum Mitmachen ein: Beim Schablonieren, Papiermontieren oder Gipsgießen wird die Kunst der nachhaltigen Konservierung erlebbar. In offenen Ateliers für Kinder, Familien und Erwachsene wird geschnitzt, gepinselt und geklebt.
Ein Highlight: das Spezialformat „Fragen Sie die Restaurierung!“. Hier stehen Restaurator:innen direkt in der Dauerausstellung für Gespräche bereit – erkennbar an ihren T-Shirts und voller persönlicher Geschichten über faszinierende Details, knifflige Entscheidungen und die Liebe zum Original.
Ob Einsteiger:in oder Fachinteressierte:r – bei über 20 Programmpunkten wird das Unsichtbare hinter der Oberfläche hervorgeholt. Die Teilnahme ist kostenlos, für viele Angebote wird um Anmeldung gebeten. Alle Infos hier.
