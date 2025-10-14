Tage der Restaurierung im Wien Museum

Wien (OTS) -

Vom 16. bis 19. Oktober 2025 lädt das Wien Museum zu den Tagen der Restaurierung und öffnet seine Werkstätten. Unter dem Motto „Was bleibt – gemeinsam bewahren“ erhalten Besucher:innen spannende Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Ob Gemälde, Textilien, Möbel oder archäologische Funde – die Expert:innen des Museums zeigen, wie vielfältig und innovativ Restaurierungsarbeit heute ist.

In Führungen wie „Moderne Hexenküche“ oder „Die Riesen des Wien Museums“ vermitteln unsere Restaurator:innen, wie Objekte fachgerecht untersucht, gereinigt und stabilisiert werden – teils mit Hightech, teils mit überraschend einfachen Mitteln wie Kosmetikschwämmchen. Workshops laden zum Mitmachen ein: Beim Schablonieren, Papiermontieren oder Gipsgießen wird die Kunst der nachhaltigen Konservierung erlebbar. In offenen Ateliers für Kinder, Familien und Erwachsene wird geschnitzt, gepinselt und geklebt.

Ein Highlight: das Spezialformat „Fragen Sie die Restaurierung!“. Hier stehen Restaurator:innen direkt in der Dauerausstellung für Gespräche bereit – erkennbar an ihren T-Shirts und voller persönlicher Geschichten über faszinierende Details, knifflige Entscheidungen und die Liebe zum Original.

Ob Einsteiger:in oder Fachinteressierte:r – bei über 20 Programmpunkten wird das Unsichtbare hinter der Oberfläche hervorgeholt. Die Teilnahme ist kostenlos, für viele Angebote wird um Anmeldung gebeten. Alle Infos hier.