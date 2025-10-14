WINEGG feiert Spatenstich: Baustart für 67 exklusive Eigentumswohnungen im Herzen von Margareten

Wien (OTS) -

Mit dem offiziellen Spatenstich am 2.Oktober startete WINEGG den Bau eines außergewöhnlichen Neubauprojekts in der Siebenbrunnengasse 44. Hier entstehen hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen, die urbanes Lebensgefühl mit höchstem Wohnkomfort verbinden und neue Maßstäbe für modernes Wohnen in Margareten setzen.

Von stilvollen City-Apartments über charmante Gartenwohnungen bis hin zu exklusiven Penthouses mit spektakulärem 360-Grad-Panoramablick über Wien: Die 2- bis 6-Zimmer-Wohnungen bieten mit Wohnflächen von rund 30 bis 220 m² Raum für individuelle Lebensentwürfe. Die moderne Architektur und intelligent geplanten Grundrisse schaffen ein Zuhause, das sich flexibel an unterschiedliche Lebensphasen und Bedürfnisse anpasst – vom ersten eigenen Apartment bis zur großzügigen Familienresidenz. „ Die Siebenbrunnengasse 44 ist ein Vorzeigeprojekt für nachhaltigen und zukunftsfähigen Lebensraum in Wien. Mit dem Baustart setzen wir den nächsten wichtigen Schritt in der Umsetzung dieses Neubauprojekts – gerade in Zeiten, in denen neuer Wohnraum zunehmend knapp wird. “

Wohnkomfort auf höchstem Niveau

Jede Wohnung überzeugt mit edlem Eichenparkett, bodentiefen Fenstern für lichtdurchflutete Räume, integriertem Sonnenschutz und Fußbodenheizung für ganzjähriges Wohlfühlklima. Dachgeschosswohnungen verfügen zusätzlich über eine Klimaanlage. Eine smarte Gegensprechanlage mit App-Steuerung sowie ein zukunftsweisendes E-Mobilitätskonzept mit Ladeinfrastruktur runden das Angebot ab. Ein stilvoller Pavillon als Treffpunkt für die Hausgemeinschaft und eine begrünte Innenhof-Oase schaffen Orte der Begegnung und Entspannung.

Margareten: Urban, lebendig, begehrt

Der 5. Bezirk zählt zu den angesagtesten Wohngegenden Wiens. Die geplante U2-Station direkt vor der Haustür (ab 2030) sorgt für perfekte Anbindung. In Gehweite liegen Highlights wie der Naschmarkt, das Schlossquadrat, die Wientalterrasse und der Margaretenplatz – Hotspots für Kulinarik, Kultur und Lebensfreude.

Nachhaltig in die Zukunft

Die Siebenbrunnengasse 44 steht für verantwortungsvolles Bauen mit Weitblick. Mit der Energieeffizienzklasse A (HWB 21,76 kWh/m²a, fGEE: 0,67) erfüllt das Projekt höchste Standards. Die ressourcenschonende Energieversorgung durch Photovoltaik und Fernwärme sorgt nicht nur für ein zukunftssicheres Wohnklima, sondern auch für langfristige Wertsicherung. Das Projekt wurde bereits mit dem DGNB-Vorzertifikat in Gold ausgezeichnet – ein sichtbares Bekenntnis zu ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Für die bauliche Umsetzung zeichnet die traditionsreiche Hitthaller+Trixl Baugesellschaft m.b.H. verantwortlich – ein Unternehmen mit über hundertjähriger Geschichte und einem kompromisslosen Anspruch an Qualität und Präzision.

Jetzt exklusiv beraten lassen

Ob zur Eigennutzung für Singles, Paare und Familien oder als zukunftsorientierte Investition – der exklusive Verkauf erfolgt über den Vertrieb von WINEGG und JP Immobilien.

Informieren Sie sich auf www.siebenbrunnengasse44.at und vereinbaren Sie Ihren Beratungstermin unter +43 800 400 944.

Über WINEGG

Seit über 25 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.