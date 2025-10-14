Sustainability Award 2026: Einreichphase für österreichische Universitäten und Hochschulen gestartet!

Wien (OTS) -

Der Sustainability Award für Österreichs Universitäten und Hochschulen würdigt seit 2008 alle zwei Jahre Projekte und Initiativen, die die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) vorantreiben.



Zum Beginn des Wintersemesters startet der renommierte Nachhaltigkeitspreis für Österreichs Universitäten und Hochschulen am 14. Oktober in seine zehnte Auflage. Einreichungen sind bis zum 19. Dezember 2025 auf www.sustainability-award.at möglich. Die Auszeichnung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt am 9. Juni 2026 in Wien. Der Sustainability Award ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK).



„Wissenschaft und Lehre öffnen die Türen zu Lösungen, die wir für eine gerechte gesellschaftliche Transformation dringend brauchen. Mit dem Sustainability Award 2026 machen wir sichtbar, wie Österreichs Universitäten und Hochschulen Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit übernehmen und mit ihren Beiträgen die Zukunft unseres Landes prägen. Ich lade alle Studierenden, Lehrenden und Forschenden herzlich ein, ihre Ideen einzureichen und zu zeigen, was an transformativer Kraft in unseren Hochschulen steckt“, unterstreicht Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, die Rolle österreichischer Universitäten und Hochschulen für die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.



„Seit fast zwei Jahrzehnten zeigt der Sustainability Award, wie Universitäten und Hochschulen zu Motoren für eine nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft geworden sind. Jede Einreichung zum Sustainability Award ist ein Stück konkrete Hoffnung und Innovation – ich bin gespannt, welche kreativen und mutigen Ideen uns diesmal überraschen werden“, betont Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig die gesellschaftliche Rolle der Hochschulen und Universitäten.



Vier Kategorien, große Bühne – und Ꞓ 20.000,- Preisgeld

Der Sustainability Award 2026 wird in den vier Kategorien „Lernen“, „Forschen“, „Kooperieren“ und „Verankern“ vergeben. Er zeichnet Projekte und Initiativen an österreichischen Universitäten und Hochschulen aus, die sich für eine nachhaltige Transformation engagieren. Eine international besetzte Fachjury ermittelt pro Kategorie die drei überzeugendsten Projekte, die mit Awards in Gold und Silber ausgezeichnet werden. Im Rahmen der Preisverleihung am 9. Juni 2026 warten ein Preisgeld von insgesamt Ꞓ 20.000,- und einzigartige Trophäen, die derzeit in Zusammenarbeit mit der Akademie der bildenden Künste Wien neu gestaltet werden, auf die Gewinnerinnen und Gewinner.



Weitere Informationen und Einreichmöglichkeit: www.sustainability-award.at