September – Verkehrsergebnis: 4.224.790 Passagiere (+4,1%) in der Flughafen-Wien-Gruppe und 3.144.947 Passagiere am Standort Wien (+2,2%)

Wien (OTS) -

Passagierwachstum im September 2025: Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) verzeichnete gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 4,1% auf 4.224.790 Passagiere. Am Standort Wien erhöhte sich das Passagieraufkommen im September um 2,2% auf 3.144.947 Reisende.

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2024 auf 2.429.303 (+3,0%) und jene der Transferpassagiere nahm auf 698.126 (-1,9%) Reisende ab. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.481 Starts und Landungen (+2,0%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2025 um 0,7% auf 25.735 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im September 2025 blieb das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa mit 1.062.599 Reisende (-0,0% im Vergleich zum Vorjahr) stabil. Nach Osteuropa reisten insgesamt 253.763 Passagiere (+1,8%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.675 Reisende (-0,3%) und nach Afrika 26.657 (+10,1%). Das Passagieraufkommen in den Nahen und Mittleren Osten stieg auf 79.772 Fluggäste (+18,6%). Der Ferne Osten verzeichnete einen starken Passagierzuwachs von 13,8% auf 54.739 Reisende.

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im September 2025 insgesamt 990.556 Passagiere (+10,5%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 89.287 Reisende (+6,1%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2025: +1,9% in Wien und +4,0% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis September 2025 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,9% auf kumuliert 24.572.482 Fluggäste zu. Das Frachtaufkommen stieg um 7,8% auf 233.233 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 4,0% auf 32.880.875 Reisende.

Nähere Details zu den Verkehrszahlen sind im Anhang zu finden.

Disclaimer/Haftungshinweis

Alle in dieser Presseaussendung getroffenen Aussagen, die an die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe Bezug nehmen, beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung. Sollten die den Prognosen zugrunde liegenden Einschätzungen nicht eintreffen oder die im Risikobericht des Unternehmens beschriebenen Risiken eintreten, können die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den zurzeit erwarteten abweichen. Trotz größter Sorgfalt erfolgen daher alle zukunftsbezogenen Aussagen ohne Gewähr und die Flughafen Wien AG/Flughafen-Wien-Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.