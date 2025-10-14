Herbstferien in Deutschland, Caravan Salon Austria in Wels, Erste Bank Open und Central European Rallye sorgen für regen Verkehr

Wien (OTS) -

(Wien) Auch dieses Wochenende ist wieder einiges auf den Straßen Österreichs los. Neben dem Beginn der Herbstferien in fünf deutschen Bundesländern und Teilen der Niederlande werden der Caravan Salon Austria in Wels, die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sowie die Central European Rally für volle Straßen sorgen.

Und es geht munter weiter mit den Herbstferien: Am 20. Oktober beginnen in den deutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie in Teilen der Niederlande die Ferien. Viele Urlauber werden sich in Richtung Österreich und weiter nach Süden aufmachen. Erfahrungsgemäß bedeutet das, dass sich viele bereits am Freitagnachmittag und am Samstag auf den Weg in den Urlaub machen. Daher sind Staus und lange Verzögerungen auf folgenden Strecken sehr wahrscheinlich:

Westautobahn (A1) im Großraum Salzburg

Pyhrnautobahn (A9) vor der Tunnelkette Klaus sowie im Bereich des Bosruck- und Gleinalmtunnels

Tauernautobahn (A10) zwischen dem Knoten Salzburg und Hallein sowie vor den Tunnelportalen zwischen Golling und Pass Lueg, vor dem Tauern- und Katschbergtunnel und im Großraum Villach

Inntalautobahn (A12) vor der Einreise an der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie im Großraum Innsbruck

Brennerautobahn (A13) zwischen Innsbruck und der Mautstelle Schönberg sowie im Bereich der Baustelle bei der Luegbrücke

Fernpass Straße (B179) auf dem gesamten Verlauf mit möglicher Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

Zwtl.: „Erste Bank Open“ als Zuschauermagnet in Wien

Am kommenden Wochenende startet das heurige „Erste Bank Open 500“ in der Wiener Stadthalle. Von Samstag bis Sonntag (18. bis 26.10.2025) kämpfen Teilnehmer wie Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas oder Sebastian Ofner um den Turniersieg. Bereits zur Qualifikation am Samstag und Sonntag sind längere Verzögerungen rund um die Stadthalle nicht unwahrscheinlich. Betroffen sein werden insbesondere die Gablenzgasse, die Hütteldorfer Straße sowie der Neubaugürtel. Der ARBÖ empfiehlt Autofahrern, beim Parken auf die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen auszuweichen. Eine gute Alternative sind auch die Öffis wie die U6 oder die Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49.

Zwtl.: „Caravan Salon Austria 2025“ bringt zehntausende Besucher nach Wels

Von Mittwoch bis Sonntag (15. bis 19.10.2025) wird Wels zum „Mekka für Campingbegeisterte“ in Österreich. Zum Messegelände in der zweitgrößten Stadt Oberösterreichs werden zehntausende Besucher strömen. Besonders am Samstag und Sonntag werden längere Verzögerungen auf den Straßen rund um das Veranstaltungsgelände nicht zu vermeiden sein. Mit Parkplatznot ist laut ARBÖ eher nicht zu rechnen, da genügend Stellflächen vorhanden sind. Der ARBÖ-Partnerclub, der Camping- und Caravaningclub Austria (CCA), ist neben mehr als 20 anderen Ausstellern ebenfalls auf der Messe vertreten. Neben Informationen über die Leistungen und Vorteile des CCA gibt es auch interessante Vorträge zu den Themen Führerscheinklassen B, BE bzw. Code 96, das Ziehen von Anhängern sowie Vignette/Go-Box. „ARBÖ- und CCA-Mitglieder erhalten beim Eintritt eine Ermäßigung“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl: Central European Rallye -kurze Verzögerungen in Oberösterreich

Vom 16. bis 19. Oktober findet die Central European Rally im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Österreich statt. Am Sonntag, den 19. Oktober, werden auch zwei Wertungsprüfungen in Österreich ausgetragen. Die Prüfung „Beyond Borders“ trifft gegen ca. 8:30 Uhr an der Grenze bei Fuchsödt, Gemeinde Kollerschlag im Bezirk Rohrbach, ein und führt anschließend über Mistlberg – Lamprechtswiesen – Haslebach nach Schöffgattern. Die zweite Prüfung „Mühltal“ startet ab ca. 10:00 Uhr in Harrau und führt über Liebetsberg – Schönberg nach Peilstein im Mühlviertel. Auch wenn die Veranstaltung heuer erneut viele Besucher anziehen wird, ist laut ARBÖ-Verkehrsexperten nur mit minimalen Verkehrsbehinderungen in der Region zu rechnen.