  13.10.2025, 17:17:32
FPÖ-Handler: „Zahlende Bürger haben Recht auf Müllabholung“

Stehengelassene gelbe Säcke sind eine Zumutung im Bezirk Neunkirchen

Bezirk Neunkirchen (OTS) - 

„Die Bevölkerung bezahlt für die Müllabfuhr und hat daher das Recht zu erwarten, dass der Abfall auch abgeholt wird“, kommentiert FPÖ Neunkirchen Bezirksparteiobmann LAbg. Jürgen Handler gelbe Müllsäcke im Bezirk Neunkirchen, die aktuell mit einem Denkzettel versehen und einfach stehen gelassen wurden.

„Es ist nicht tragbar, wenn Bürger ihre gelben Säcke zu Hause stapeln sollen, statt dass die Entsorgung ordnungsgemäß erfolgt. Denn wer Müllgebühren kassiert, muss auch Leistung erbringen. Diese Bevormundung ist nichts anderes als eine überflüssige und völlig absurde Erziehungsmaßnahme zulasten der Bevölkerung, die ohnedies mit dem fehleranfälligen und unausgegorenen Pfandsystem belastet wird“, schließt Handler.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
