Udo Jürgens’ Bademantel bei Joh. Springer`s Erben Auktion in Wien
Joh. Springer’s Erben Auktionen versteigert am 13.Novemver 2025 ein besonderes Highlight: Einen originalen Bademantel von Udo Jürgens mit einem Schätzwert von 25.000 Euro.
Mit dem Los 980 wird ein Stück österreichischer Popgeschichte einem internationalen Sammlerpublikum zugänglich gemacht. Der Bademantel wird mit einem Startgebot von 4.000 Ꞓ ausgerufen. Vergleichbare Objekte haben bereits hohe Aufmerksamkeit erzielt – so wurde ein weiterer Bademantel von Udo Jürgens 2025 bei Sotheby’s für rund 26.400 Euro versteigert.
Der Mantel wurde eigens von Vossen für den Künstler gefertigt, mit Namensstickerei und Originalsignatur versehen. Das hier angebotene Exemplar wurde 2013 von Udo Jürgens persönlich anlässlich der Enthüllung seiner Wachsfigur im Madame Tussauds Wien übergeben.
Joh. Springer's Erben Auktionen
Joh. Springer's Erben Auktionen: Auktionshaus: Hier werden Lang- als auch Kurzwaffen, Schmuck, Kunst sowie Accessoires von Experten begutachtet und bewertet. Mit über 600 m² bietet Joh. Springer‘s Erben damit die größte Auktionsfläche für den jagdlichen Bereich in Europa an.
Datum: 13.11.2025, 17:00 Uhr - 13.11.2025, 21:00 Uhr
Art: Allgemeine Termine
Ort: Joh. Springer's Erben
Kagranerplatz 9
1220 Wien
Österreich
URL: https://auctions.springer-vienna.com/de/4401_44_klassische_auktion_-_praesenztag/a/102
Udo Jürgens Bademantel
Ein außergewöhnliches Sammlerstück österreichischer Popgeschichte: Original-Bademantel von Udo Jürgens (1934–2014), eigens für den Künstler von Vossen gefertigt.
Rückfragen & Kontakt
Joh. Springer's Erben
Alexander Skoff-Salomon, B.A.
Telefon: 06765635923
E-Mail: a.skoff@springer-vienna.com
Website: https://www.springer-vienna.com
