  • 13.10.2025, 16:56:37
  • /
  • OTS0140

Udo Jürgens’ Bademantel bei Joh. Springer`s Erben Auktion in Wien

Joh. Springer’s Erben Auktionen versteigert am 13.Novemver 2025 ein besonderes Highlight: Einen originalen Bademantel von Udo Jürgens mit einem Schätzwert von 25.000 Euro.

Signatur Udo Jürgens am Bademantel von Vossen
Wien (OTS) - 

Mit dem Los 980 wird ein Stück österreichischer Popgeschichte einem internationalen Sammlerpublikum zugänglich gemacht. Der Bademantel wird mit einem Startgebot von 4.000 Ꞓ ausgerufen. Vergleichbare Objekte haben bereits hohe Aufmerksamkeit erzielt – so wurde ein weiterer Bademantel von Udo Jürgens 2025 bei Sotheby’s für rund 26.400 Euro versteigert.

Der Mantel wurde eigens von Vossen für den Künstler gefertigt, mit Namensstickerei und Originalsignatur versehen. Das hier angebotene Exemplar wurde 2013 von Udo Jürgens persönlich anlässlich der Enthüllung seiner Wachsfigur im Madame Tussauds Wien übergeben.

Joh. Springer's Erben Auktionen

Joh. Springer's Erben Auktionen: Auktionshaus: Hier werden Lang- als auch Kurzwaffen, Schmuck, Kunst sowie Accessoires von Experten begutachtet und bewertet. Mit über 600 m² bietet Joh. Springer‘s Erben damit die größte Auktionsfläche für den jagdlichen Bereich in Europa an.

Datum: 13.11.2025, 17:00 Uhr - 13.11.2025, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Joh. Springer's Erben
Kagranerplatz 9
1220 Wien
Österreich

URL: https://auctions.springer-vienna.com/de/4401_44_klassische_auktion_-_praesenztag/a/102

Udo Jürgens Bademantel

Ein außergewöhnliches Sammlerstück österreichischer Popgeschichte: Original-Bademantel von Udo Jürgens (1934–2014), eigens für den Künstler von Vossen gefertigt.

Rückfragen & Kontakt

Joh. Springer's Erben
Alexander Skoff-Salomon, B.A.
Telefon: 06765635923
E-Mail: a.skoff@springer-vienna.com
Website: https://www.springer-vienna.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright