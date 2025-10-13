Udo Jürgens’ Bademantel bei Joh. Springer`s Erben Auktion in Wien

Wien (OTS) -

Mit dem Los 980 wird ein Stück österreichischer Popgeschichte einem internationalen Sammlerpublikum zugänglich gemacht. Der Bademantel wird mit einem Startgebot von 4.000 Ꞓ ausgerufen. Vergleichbare Objekte haben bereits hohe Aufmerksamkeit erzielt – so wurde ein weiterer Bademantel von Udo Jürgens 2025 bei Sotheby’s für rund 26.400 Euro versteigert.

Der Mantel wurde eigens von Vossen für den Künstler gefertigt, mit Namensstickerei und Originalsignatur versehen. Das hier angebotene Exemplar wurde 2013 von Udo Jürgens persönlich anlässlich der Enthüllung seiner Wachsfigur im Madame Tussauds Wien übergeben.

Joh. Springer's Erben Auktionen

Datum: 13.11.2025, 17:00 Uhr - 13.11.2025, 21:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: Joh. Springer's Erben

Kagranerplatz 9

1220 Wien

Österreich

URL: https://auctions.springer-vienna.com/de/4401_44_klassische_auktion_-_praesenztag/a/102