Schwarzer Tag für die ÖVP – MFG fordert politische Konsequenzen für Wöginger

Linz (OTS) -

Die Diversion für ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist ein schwarzer Tag für die ÖVP – nicht wegen der Parteifarbe, sondern wegen der eigenen Geschichte. Beihilfe zum Amtsmissbrauch ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein klassischer Fall von Korruption.

„Wenn die ÖVP vom Bund über Landeshauptmann Stelzer bis hin zu den Gemeindefunktionären glaubt, diese Causa aussitzen und unter den Teppich kehren zu können, dann täuscht sie sich gewaltig. Das darf nicht ohne politische Konsequenzen bleiben“, betont LAbg. Joachim Aigner, MFG-Österreich Bundesparteiobmann.

Aigner fordert daher, Klubobmann Wöginger aller politischen Funktionen zu entheben: „Politik- und Parteienverdrossenheit haben nun ein Gesicht. Es liegt an der ÖVP, ob sie im Sinne von Glaubwürdigkeit und Schadensbegrenzung handelt – oder ob sie diesen Gesichtsverlust wie einen Rucksack auch in den oberösterreichischen Landtagswahlkampf 2027 schleppt.“