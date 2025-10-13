NESTOR GOLD GÜTESIEGEL 2025: Bundesministerin Korinna Schumann zeichnet Unternehmen und Organisationen für alternsgerechtes Arbeiten aus

Wien (OTS) -

Bundesministerin Korinna Schumann hat heute das NESTOR GOLD GÜTESIEGEL an insgesamt 18 Unternehmen und Organisationen verliehen, die sich in besonderer Weise für eine alternsgerechte Arbeitswelt engagieren.

Fünf Betriebe wurden heuer erstmals mit dem Gütesiegel ausgezeichnet, 13 Betriebe erhielten die Rezertifizierung. Zusätzlich wurden drei Betriebe mit der Anerkennungsurkunde „NESTOR GOLD BEWEGT“ für den erfolgreichen Abschluss einer wichtigen Entwicklungsstufe auf dem Weg zum Gütesiegel geehrt.

Das NESTOR GOLD GÜTESIEGEL ist eine Auszeichnung des Sozialministeriums und wird an Organisationen vergeben, die eine nachhaltige, alterns- und generationengerechte Personal- und Organisationspolitik umsetzen. Ziel ist es, Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Mitarbeiter:innen aller Altersgruppen gesund, leistungsfähig und motiviert bis zur Regelpension bleiben.

„Mit dem NESTOR GOLD GÜTESIEGEL würdigen wir Organisationen, die Verantwortung übernehmen und Arbeitsbedingungen schaffen, in denen Menschen in allen Lebensphasen ihre Potenziale einbringen können. Eine alternsgerechte, diskriminierungsfreie Arbeitswelt stärkt nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. Die heutige Verleihung zeigt eindrucksvoll, dass immer mehr Unternehmen die Chancen des demografischen Wandels erkennen. Mit innovativen Maßnahmen – von altersgerechter Arbeitsgestaltung über Gesundheitsförderung bis hin zu gezielter Weiterbildung – setzen sie wichtige Schritte für eine nachhaltige Zukunft. Allein die dieses Jahr mit dem NESTOR GOLD GÜTESIEGEL ausgezeichneten Betriebe schaffen ein alternsgerechtes und lebensphasenbezogenes Arbeitsumfeld für insgesamt rund 24.000 Mitarbeiter:innen“, so Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann bei der Übergabe der Zertifikate.

Das NESTOR GOLD GÜTESIEGEL wird vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vergeben. Es ist das einzige staatliche Gütesiegel in Österreich, das den Fokus auf alternsgerechte Arbeitsgestaltung legt. Der Zertifizierungsprozess umfasst eine umfassende Analyse der Unternehmensstrukturen, eine externe Begutachtung sowie die Umsetzung konkreter Maßnahmen.

Weitere Informationen: www.nestorgold.at

Die ausgezeichneten Unternehmen und Organisationen 2025:

Zertifizierung (erstmals ausgezeichnete Betriebe):

A.ö. Krankenhaus der Elisabethinen Klagenfurt GmbH

Bezirks- und Altenpflegeheim Lembach (SHV Rohrbach)

Caritas der Erzdiözese Wien

Hilfswerk Salzburg gGmbH

Takeda, Forschungs- und Produktionsstandort Wien

Rezertifizierung:

Akademie für Fort- und Sonderausbildung, Bereich Pflege am Campus Alsergrund (Wiener Gesundheitsverbund)

AMS Niederösterreich

AMS Wien

Finanzamt Österreich – Dienststelle Weinviertel

Fonds Soziales Wien (FSW)

AK Salzburg

AK Steiermark

Klinik Favoriten (Wiener Gesundheitsverbund)

ÖBB-Immobilienmanagement GmbH

Universitätsklinikum AKH Wien, Betriebsabteilung (TBA) (Wiener Gesundheitsverbund)

VAMED-KMB

waff – Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds

Wiener Sozialdienste Alten- und Pflegedienste GmbH (WISO)

Anerkennungsurkunde „BEWEGT“-Stufe: