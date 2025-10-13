NAVQ startet offiziell: Eine neue Ära der globalen Sicherheit beginnt

Wien (OTS) -

Mit dem heutigen Tag präsentiert Stefan Embacher gemeinsam mit seinem Team den offiziellen Launch der NAVQ App – einer Plattform, die den Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen neu definiert. NAVQ versteht sich nicht als klassische Anwendung, sondern als Social Intelligence Media, ein globales Lagezentrum für jedermann – zugänglich direkt über das Smartphone.

„Das Internet, wie meine Generation es kennengelernt hat, existiert nicht mehr. Freie Kommunikation ist zur Ausnahme geworden. NAVQ ist unsere Antwort auf diese Entwicklung – ein System, das Information sichtbar macht, statt sie zu filtern, Fake News bekämpft und keine Userdaten an dritte weitergegeben oder verkauft werden“, sagt Gründer Stefan Embacher, CEO der RocFortis Group.

Über das letzte Jahr entwickelte ein Team aus 15 Spezialisten unter der Leitung von Embacher die App vollständig in-house. Unterstützt wurde das Projekt durch mehrere Tochterunternehmen der RocFortis Group, die auf digitale Sicherheit, Intelligence und Krisenmanagement spezialisiert sind.

Was NAVQ bietet

NAVQ vereint mehrere sicherheitskritische Funktionen in einer Plattform:

Global Security Feed: Verifizierte Nachrichten und Analysen aus allen Kontinenten, aktualisiert im 24-Stunden-Rhythmus.

Verifizierte Nachrichten und Analysen aus allen Kontinenten, aktualisiert im 24-Stunden-Rhythmus. Country Risk Analysis: Bewertung von Sicherheitsrisiken in einzelnen Ländern.

Bewertung von Sicherheitsrisiken in einzelnen Ländern. Emergency Procedures: Handlungsempfehlungen bei Krisen wie Terroranschlägen, Blackouts oder Cyberangriffen.

Handlungsempfehlungen bei Krisen wie Terroranschlägen, Blackouts oder Cyberangriffen. Real-World Observation: Zugriff auf globale öffentliche Kamera-Feeds für Lageeinschätzung vor Ort.

Zugriff auf globale öffentliche Kamera-Feeds für Lageeinschätzung vor Ort. Community & Intelligence Exchange: Austausch mit Menschen weltweit, die sich mit Sicherheit, Krisenprävention und Resilienz beschäftigen.

„Wir geben in einer vernetzten Welt, geprägt von Fake News und hybriden Konflikten, den Menschen Werkzeuge in die Hand, um wieder informiert und selbstbestimmt zu handeln. NAVQ schafft Bewusstsein – und Bewusstsein ist die Grundlage jeder Sicherheit“, so Embacher.

Ein Blick in die Zukunft

Das Team arbeitet bereits an der Integration eines Predictive Risk Modells, das Gefahrenlagen wie Terroranschläge, Naturkatastrophen oder gesellschaftliche Unruhen frühzeitig erkennen soll. Abhängig vom Abonnement erhalten Nutzer außerdem Zugang zum NAVQ Operations Center, wo Experten aktuelle Krisen in Echtzeit analysieren und Handlungsempfehlungen geben.

NAVQ soll in den kommenden Monaten international ausgerollt werden und zielt darauf ab, zur führenden Plattform im Bereich Sicherheit, Intelligence und Krisenbewusstsein zu werden.

Über NAVQ

NAVQ wurde von Stefan Embacher, Georg Coester, Ricardo Hager und Jakob Brandstätter und ihren Team innerhalb der Foreus AI Systems GmbH, einem Unternehmen der RocFortis Group, entwickelt. Ziel ist es, globale Sicherheitsinformationen zu bündeln, verständlich aufzubereiten und für jedermann zugänglich zu machen. NAVQ steht für den Beginn einer neuen Generation von Informationssystemen – intelligent, vernetzt, global.