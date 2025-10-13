  • 13.10.2025, 15:55:32
„ZIB Talk“ mit Tarek Leitner: Gaza-Deal – ist echter Frieden im Nahen Osten möglich?

Am 14. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Hamas-Geiseln sind frei, die Waffen schweigen – doch wie tragfähig ist der Deal, den US-Präsident Donald Trump vermittelt hat? Die Terrororganisation Hamas ringt um ihr politisches Überleben, während die Zukunft von zwei Millionen Menschen im Gazastreifen weiter ungewiss bleibt. Finden Israelis und Palästinenser einen Weg zu einem dauerhaften Frieden oder droht der Konflikt bald erneut zu eskalieren?

Darüber diskutieren am Dienstag, dem 14. Oktober 2025, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Tarek Leitner im „ZIB Talk“

Benita Ferrero-Waldner
ehem. EU-Kommissarin für Außenbeziehungen
ehem. Außenministerin, ÖVP

Mitchell Ash
US-Historiker, Präsident „Israel Studies Center Vienna“

Thomas Schmidinger
Nahost-Experte, Politikwissenschafter

Harry Bergmann
Kolumnist „Falter“

