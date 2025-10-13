Vollversammlung des Seniorenrates (3) - Leitantrag einstimmig beschlossen

Wien (OTS) -

Im Rahmen der heutigen Vollversammlung wurde zum Abschluss einstimmig ein Leitantrag beschlossen. Mit Stimmen aller im Seniorenrat vertretenen Seniorenorganisationen, dem Pensionistenverband Österreichs, dem Österreichischen Seniorenbund, dem Österreichischen Seniorenring sowie der ÖGB-Pensionist:innen wurde damit die Leitlinie für die Arbeit der kommenden Jahre gelegt.

Der Leitantrag ist in sechs Abschnitte unterteilt und umfasst nach einer Einleitung folgende Themenbereiche

1. Organisation und Vertretung der älteren Generation

2. Teilhabe und Respekt: Gegen Altersdiskriminierung und für ein positives Altersbild

3. Prävention und Gewaltschutz

4. Sicherung des Lebensstandards im Alter: Pensionen und Armutsbekämpfung

5. Lebensqualität im Alter: Gesundheit, Pflege und Betreuung

6. Zukunftsgestaltung: Arbeit, Digitalisierung und Bargeld

Der Leitantrag wird in den kommenden Tagen den Entscheidungsträgern in Österreich übermittelt werden und steht hier bereits zum Herunterladen zur Verfügung.