SPG gestaltet die digitale Zukunft der Spitäler

Specific-Group Austria (kurz: SPG), ein führender österreichischer IT-Dienstleister mit 26 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung umfassender IT-Lösungen im DACH-Raum, erweitert durch die Integration der ehemaligen VAMED-VMS- Einheit ihr Geschäft im Gesundheitsbereich. VAMED-VMS war bisher Teil der VAMED-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Healthcare Ecosystem. Das Team arbeitet künftig unter dem Namen “SPG Healthcare” und wird weiterentwickelt und ausgebaut. Damit setzt SPG auf Kontinuität, schafft neue Arbeitsplätze und bietet weltweit Digitalisierungslösungen für die Gesundheitsbranche und den Spitalsbereich.

„Wir sehen Potenzial, Know-how zu bewahren und auszubauen. So schaffen wir neue Perspektiven für Mitarbeiter und innovative Lösungen für unsere Kunden. SPG Healthcare ergänzt unser Portfolio, gleichzeitig unterstützt unser Team aus 500 IT-Experten die SPG Healthcare beim Wachstum. Diese Synergie fördert branchenübergreifende innovative Transformationslösungen“, erklärt Marcus Brandstetter, Geschäftsführer und Gründer der SPG Austria.

Weiterhin Vorreiter in Gesundheits- und Spitals-Digitalisierung

Fortschritte in Technologie, Globalisierung und demografische Veränderungen beeinflussen seit Jahren die Gesundheitsbranche. Der Ausbau von SPG Healthcare hat auch gesellschaftliche Relevanz: Spitals-IT gehört zu den zentralen Grundlagen moderner Gesundheitsversorgung. Ihre Stabilität und Effizienzsteigerung durch Digitalisierung sind unabdinglich.

Von Patienten-Apps und Contact-Center-Lösungen über Labor-Spezialanwendungen bis hin zu vollintegrierten Krankenhaus-Informationssystemen bietet SPG Healthcare herstellerunabhängige Spitals-Lösungen mit österreichischer Qualität. Besonderes Augenmerk liegt auf der praktischen Integration und Modernisierung bestehender Infrastruktur, um Mehrwerte für Patienten, medizinisches Personal und Verwaltung zu schaffen.

Zusätzlich zu den bis 2029 übernommenen Aufträgen der VAMED-Gruppe wird das Team Projekte in Europa, Nahost, Asien, Afrika und Südamerika betreuen. Gleichzeitig steht SPG nun im DACH-Raum mit vollen Ressourcen bereit, um IT-Projekte im Gesundheitsbereich voranzutreiben und umzusetzen.



Über SPG & SPG Healthcare

Die Specific-Group Austria hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 mit ihrer starken Serviceorientierung schnell am Markt etabliert. Heute ist das inhabergeführte Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern in elf Ländern einer der führenden Full-Service-IT-Dienstleister in der DACH-Region. Von der IT-Personalvermittlung über Software- und Produktentwicklung bis hin zum smarten Nearshoring bietet die SPG heute Lösungen für KMUs und große Unternehmen an.

Die Experten der ehemaligen VAMED VMS haben in der Vergangenheit das Projekt- und Dienstleistungsportfolio der weltweit tätigen VAMED-Gruppe erweitert. Die VAMED ist der führende Anbieter im Bereich Healthcare-Ecosystem-Management. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Ausstattung und Digitalisierung der von der VAMED errichteten und betriebenen Krankenhäuser unterstützen die Expertenteams im Rahmen der SPG Healthcare nun weiterhin Gesundheitseinrichtungen auf ihrem Weg zu einem digitalisierten Betrieb und steuern die digitale Transformation zuverlässig.

Portfolio Erweiterung durch Zukauf von SPG Healthcare

Datum: 13.10.2025, 10:00 Uhr

Ort: Specific-Group Austria GmbH, Wien, Österreich