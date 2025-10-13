  • 13.10.2025, 14:51:36
  • /
  • OTS0125

SPG gestaltet die digitale Zukunft der Spitäler

Integration des VAMED-VMS Teams

Das Team der SPG Healthcare umfasst 14 hochqualifizierten ExpertInnen, die bereits weltweit über 200 Softwarelösungen in mehr als 60 Ländern erfolgreich implementiert haben.
Wien (OTS) - 

Specific-Group Austria (kurz: SPG), ein führender österreichischer IT-Dienstleister mit 26 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung umfassender IT-Lösungen im DACH-Raum, erweitert durch die Integration der ehemaligen VAMED-VMS- Einheit ihr Geschäft im Gesundheitsbereich. VAMED-VMS war bisher Teil der VAMED-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Healthcare Ecosystem. Das Team arbeitet künftig unter dem Namen “SPG Healthcare” und wird weiterentwickelt und ausgebaut. Damit setzt SPG auf Kontinuität, schafft neue Arbeitsplätze und bietet weltweit Digitalisierungslösungen für die Gesundheitsbranche und den Spitalsbereich.

„Wir sehen Potenzial, Know-how zu bewahren und auszubauen. So schaffen wir neue Perspektiven für Mitarbeiter und innovative Lösungen für unsere Kunden. SPG Healthcare ergänzt unser Portfolio, gleichzeitig unterstützt unser Team aus 500 IT-Experten die SPG Healthcare beim Wachstum. Diese Synergie fördert branchenübergreifende innovative Transformationslösungen“, erklärt Marcus Brandstetter, Geschäftsführer und Gründer der SPG Austria.

Weiterhin Vorreiter in Gesundheits- und Spitals-Digitalisierung

Fortschritte in Technologie, Globalisierung und demografische Veränderungen beeinflussen seit Jahren die Gesundheitsbranche. Der Ausbau von SPG Healthcare hat auch gesellschaftliche Relevanz: Spitals-IT gehört zu den zentralen Grundlagen moderner Gesundheitsversorgung. Ihre Stabilität und Effizienzsteigerung durch Digitalisierung sind unabdinglich.

Von Patienten-Apps und Contact-Center-Lösungen über Labor-Spezialanwendungen bis hin zu vollintegrierten Krankenhaus-Informationssystemen bietet SPG Healthcare herstellerunabhängige Spitals-Lösungen mit österreichischer Qualität. Besonderes Augenmerk liegt auf der praktischen Integration und Modernisierung bestehender Infrastruktur, um Mehrwerte für Patienten, medizinisches Personal und Verwaltung zu schaffen.

Zusätzlich zu den bis 2029 übernommenen Aufträgen der VAMED-Gruppe wird das Team Projekte in Europa, Nahost, Asien, Afrika und Südamerika betreuen. Gleichzeitig steht SPG nun im DACH-Raum mit vollen Ressourcen bereit, um IT-Projekte im Gesundheitsbereich voranzutreiben und umzusetzen.

Über SPG & SPG Healthcare

Die Specific-Group Austria hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 mit ihrer starken Serviceorientierung schnell am Markt etabliert. Heute ist das inhabergeführte Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern in elf Ländern einer der führenden Full-Service-IT-Dienstleister in der DACH-Region. Von der IT-Personalvermittlung über Software- und Produktentwicklung bis hin zum smarten Nearshoring bietet die SPG heute Lösungen für KMUs und große Unternehmen an.

Die Experten der ehemaligen VAMED VMS haben in der Vergangenheit das Projekt- und Dienstleistungsportfolio der weltweit tätigen VAMED-Gruppe erweitert. Die VAMED ist der führende Anbieter im Bereich Healthcare-Ecosystem-Management. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Ausstattung und Digitalisierung der von der VAMED errichteten und betriebenen Krankenhäuser unterstützen die Expertenteams im Rahmen der SPG Healthcare nun weiterhin Gesundheitseinrichtungen auf ihrem Weg zu einem digitalisierten Betrieb und steuern die digitale Transformation zuverlässig.

Portfolio Erweiterung durch Zukauf von SPG Healthcare

Datum: 13.10.2025, 10:00 Uhr

Ort: Specific-Group Austria GmbH, Wien, Österreich

SPG Newsroom

Weitere Meldungen zur Marke, Erfolgen, Zukäufen und Investments finden Sie mit einem Klick in unserem Newsroom.

Rückfragen & Kontakt

Specific-Group Holding GmbH
Nathalie Nesiba, BA
E-Mail: marketing.vienna@specific-group.com
Website: https://specific-group.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright