Audio Analyzer Österreich: Zahlen zum Nutzungsverhalten im Q3 2025

Wien (OTS) -

Österreichweit haben die teilnehmenden Privatradios im 3. Quartal 2025 ein neuerliches Hoch von mehr als 28 Mio. Sessions (>60s) generiert. Die Sender haben dabei eine durchschnittliche Hördauer von knapp 90 Minuten bzw. eine Gesamthördauer von knapp 41 Mio. Stunden aller Sender. Damit konnten die teilnehmenden Sender die Reichweiten im Quartalsvergleich weiterhin stabil halten.

Die Ausweisung umfasst die relevanten Daten zu Sessions (Woche, 2 Wochen, Monat), Sessionlänge und Hörstunden (Woche, 2 Wochen, Monat). Die Veröffentlichung der Leistungswerte erfolgt über die Website www.audio-analyzer.at. Dort sind die ausgewiesenen Daten nach Sendermarke gesamt in Tabellenform ersichtlich.

Die Leistungswerte der Online-Audio-Angebote der österreichischen Privatradios werden einheitlich in Zusammenarbeit mit dem deutschen Audio-Plattformanbieter Audalaxy GmbH erhoben.

Andrea Heidrich, GF RIG Radio Innovations GmbH: „Auch das 3. Quartal 2025 bringt mit erneut mehr als 28 Mio. Sessions weiterhin stabile Reichweiten für die Privatradiosender im Online Audio Bereich! Radio ist aufgrund seiner Nähe zu den Hörer:Innen, seiner Relevanz und seiner Authentizität nach wie vor für die Menschen in Österreich eine fixe und relevante Größe in ihrem persönlichen Mediamix.“