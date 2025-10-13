Pressegespräch 15.10., Kufstein und online: Wie viel Kompromiss verträgt die Energiewende?

Wien (OTS) -

Der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik lädt zum Pressegespräch anlässlich der OVE-Energietechnik-Tagung 2025:

Jahrelanges Warten auf Gesetze:

Wie viel Kompromiss verträgt die Energiewende?

15. Oktober 2025, 10.00 Uhr

Stadtsaal Kufstein, Georg-Pirmoser-Straße 8, 6330 Kufstein

und online





Klare rechtliche Rahmenbedingungen sind die notwendige Basis für den Umbau unseres Energiesystems. Doch diese lassen seit Jahren auf sich warten. Während der Entwurf für das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) noch in Begutachtung ist, steht das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) nun vor dem Beschluss im Nationalrat.

Doch bieten diese Gesetze wirklich jene Rahmenbedingungen, die die Branche braucht? Wie kann die Energiewende zu einem wirtschaftlichen Erfolg für Österreich und Europa werden? Was können innovative Analysetools dazu beitragen? Und vor welchen Herausforderungen steht Tirol auf dem Weg zur Energieautonomie 2050?



Zu diesen und weiteren Fragen stehen Ihnen folgende Gesprächspartner zur Verfügung:

Alexander Speckle, Vorstandsdirektor TIWAG

Sonja Wogrin, Leiterin Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation, TU Graz

Aleš Prešern, Geschäftsführer Siemens Energy Austria

Gerhard Fida, Geschäftsführer Wiener Netze und OVE-Präsident

Eine Teilnahme ist vor Ort oder online möglich. Bitte um Anmeldung per E-Mail an c.schaupp@ove.at. Bei Online-Teilnahme erhalten Sie zeitgerecht die entsprechenden Zugangsdaten.

