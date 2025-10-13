FPÖ – Haider zu Fluggastrechten: „Überspannte grüne Ideen beschneiden und nicht die Interessen der Passagiere“

Wien (OTS) -

Anlässlich der heutigen Abstimmung im Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments über das Verhandlungsmandat zur Überarbeitung der Fluggastrechte stellt der Verkehrssprecher der Patriots-for-Europe-Fraktion, Mag. Roman Haider klar, „dass wir jede Schwächung der Fluggastrechte entschieden ablehnen. Eine Kürzung der Entschädigungsrechte, wie die Rückerstattung nach drei Stunden Verspätung, ist inakzeptabel. Diese Rechte sind seit Jahren Standard und müssen es bleiben“, so Haider.

Nach einem Vorschlag der EU-Kommission von 2013 und einer Position des Parlaments 2014 stagnierte der Prozess elf Jahre lang. Erst im Juni 2025 einigten sich die EU-Verkehrsminister auf eine gemeinsame Position, womit Verhandlungen mit dem Parlament endlich beginnen können.

Haider kritisiert zudem die zusätzlichen Belastungen durch den Green Deal scharf: „Die Bürger und Fluglinien in Europa leiden unter den künstlichen Kosten grüner Steuern und überteuerter nachhaltiger Treibstoffe, die die Kosten für den Luftverkehr unnötig in die Höhe treiben. Statt die Kunden zu belasten, brauchen wir mehr Wettbewerb, eine Öffnung der Slot-Regulierung und eine schrittweise Verbesserung der Effizienz von Flugzeugen, wie früher üblich – ohne ideologischen Green-Deal-Zwang“, fordert Haider.

Der Ansatz des Rates, den Fluglinien zu helfen, indem die Rechte der Fluggäste geschmälert werden, sei jedenfalls abzulehnen und löse auch nicht das Problem der Überregulierung. „Man sieht, was die grünen Kreuzritter mit der Luftfahrtbranche angerichtet haben: Viele regionale Verbindungen werden ausgedünnt, Preise steigen. 2024 haben die Bürger klar gegen die Zerstörungspolitik der grünen Fundamentalisten gestimmt, also sollten die grünen Auswüchse und nicht die Rechte der Passagiere beschnitten werden“, so Haider abschließend.