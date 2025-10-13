LR Kasser: „Lesemeisterin & Lesemeister gefunden!“

St. Pölten (OTS) -

Den ganzen Sommer über hieß es in vielen öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“ Die Resonanz war groß – mehr als 2.000 Kinder aus allen Regionen Niederösterreichs beteiligten sich mit Begeisterung. Aus den zahlreichen Einsendungen wurden 40 Gewinnerinnen und Gewinner gezogen, je zehn aus jedem Landesviertel. Sie konnten sich über tolle Preise freuen. Die öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich sind wahre Schatzkammern für kleine und große Leserinnen und Leser. Sie unterstützen Familien und stärken das „Lesen zu Hause“.

„‚Lesemeisterin und Lesemeister gefunden!‘ – so lautet der Ausruf zum Start des großen Abschlussfestes in DIE GARTEN TULLN“, berichten Vorstandsvorsitzender Roman Zehetmayer und Geschäftsführerin Kathrin Hömstreit von Treffpunkt Bibliothek. „Gemeinsam mit unserem starken Partner Natur im Garten wurde ein besonderes Erlebnisprogramm für die Gewinnerinnen und Gewinner sowie ihre Familien zusammengestellt. Die feierliche Überreichung der Urkunden und Preise bildete den gelungenen Höhepunkt eines abwechslungsreichen Nachmittags.“

Der für die Bibliotheken zuständige Landesrat Anton Kasser betont: „Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. Besonders freut mich, dass wir heuer sensationelle 2.300 Einreichungen erhalten haben. 2025 feiern wir ein besonderes Jubiläum: mehr als zehn Jahre ‚Lesemeister & Lesemeisterin gesucht‘ – und zugleich den Start in die Weiterentwicklung dieser erfolgreichen Initiative.“ In zwölf Jahren haben wir Kinder motiviert, über 21.000 Bücher zu lesen, und 500 Lesemeisterinnen und Lesemeister konnten sich über Preise und Abschlussfeste freuen.“

Bereits in den nächsten Monaten startet ein neues Angebot zur Lesemotivation. Viel darf noch nicht verraten werden, nur so viel: Es wird wieder spannend und unterhaltsam für die Kinder sein und spätestens beim Bibliotheken Festival im Juni 2026 in den niederösterreichischen Bibliotheken seine ersten Höhepunkte feiern.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Mag. Kerstin Mayer, 02742/9005-17993 oder kerstin.mayer@treffpunkt-bibliothek.at