Neue Filiale: Raiffeisen Stadtbank Wien eröffnet im Auhof-Center

Wien (OTS) -

Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein: Ab Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, eröffnet die Raiffeisen Stadtbank Wien eine neue Filiale im Auhof-Center – dem zweitgrößten Einkaufszentrum in Wien, gelegen im 14. Wiener Gemeindebezirk.

Mit der neuen Filiale setzt Raiffeisen in Wien ein klares Zeichen für Wachstum und Kundennähe. Im Rahmen des Pressegesprächs erhalten Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen von Raiffeisen Stadtbank Wien und erfahren mehr über neue Angebote, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu begleiten – persönlich in der Filiale, digital und in allen Lebensphasen.

Donnerstag, 16. Oktober 2025, Beginn 14.00 Uhr

Auhof-Center, Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien

Ihre Gesprächspartner:

Martin Hauer, Vorstandsdirektor, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien

KR Peter Schaider, Eigentümer, Auhof-Center

Um Ihre Anmeldung bitten wir bis Mittwoch, 15. Oktober 2025 unter: presse@raiffeisenbank.at

Wir freuen uns auf Sie.