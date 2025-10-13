  • 13.10.2025, 13:53:06
  • /
  • OTS0115

Neue Filiale: Raiffeisen Stadtbank Wien eröffnet im Auhof-Center

neue Filiale von Raiffeisen Stadtbank Wien im Auhof Center
Wien (OTS) - 

Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein: Ab Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, eröffnet die Raiffeisen Stadtbank Wien eine neue Filiale im Auhof-Center – dem zweitgrößten Einkaufszentrum in Wien, gelegen im 14. Wiener Gemeindebezirk.

Mit der neuen Filiale setzt Raiffeisen in Wien ein klares Zeichen für Wachstum und Kundennähe. Im Rahmen des Pressegesprächs erhalten Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen von Raiffeisen Stadtbank Wien und erfahren mehr über neue Angebote, die über das klassische Bankgeschäft hinausgehen. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu begleiten – persönlich in der Filiale, digital und in allen Lebensphasen.

Donnerstag, 16. Oktober 2025, Beginn 14.00 Uhr

Auhof-Center, Albert-Schweitzer-Gasse 6, 1140 Wien

Ihre Gesprächspartner:

  • Martin Hauer, Vorstandsdirektor, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien

  • KR Peter Schaider, Eigentümer, Auhof-Center

Um Ihre Anmeldung bitten wir bis Mittwoch, 15. Oktober 2025 unter: presse@raiffeisenbank.at

Wir freuen uns auf Sie.

Rückfragen & Kontakt

Rupert Reif

Bereichsleiter Konzernkommunikation | Konzernsprecher Raiffeisen
Niederösterreich-Wien
Telefon: +43 1 211 36-2466
E-Mail: presse@raiffeisenbank.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | RWN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright