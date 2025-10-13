  • 13.10.2025, 13:51:03
  • /
  • OTS0114

Vollversammlung des Seniorenrates (2) - Wahlen

Präsidium unter dem Vorsitz von Gerstorfer und Korosec sowie Vorstand einstimmig gewählt

Wien (OTS) - 

Auf Grundlage der Statuten des Österreichischen Seniorenrates, die eine Wahl aller Präsidiums- und Vorstandsmitglieder im Rahmen der Vollversammlung durch die Delegierten seiner Seniorenorganisationen vorsieht, wurden soeben folgende Seniorenvertreter einstimmig gewählt.

Mitglieder des Präsidiums:

Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA
Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec
Vizepräsident und Finanzreferent Helmut Bieler
Vizepräsident und Schriftführer Mag. Franz Karl
Vizepräsident Johann Affenzeller
Vizepräsident Dr. Josef Pühringer
Vizepräsidentin Monika Kemperle
Vizepräsident Thomas Richler
Beisitzer Herbert Striegl, BA
Beisitzer Werner Huber

Dem Vorstand gehören an: Rupert Dworak, Harry Kopietz, Dieter Hacker, Manfred Lackner, Klaus Stanzer, Dr. Andrea Eder-Gitschthaler, Ernest Schwindsackl, Rudolf Strommer, Mag. Karl Wilfling, Wilhelm Waldner, Johann Palkovich, Erika Helscher, Josef Wiesinger und Johann Büchinger.

Die Finanzkontrolle obliegt Ing. Herbert Ettenauer, Magdalena Eichinger, MBA, Josef Wild sowie Erna Mühlbacher.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: kontakt@seniorenrat.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SER

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright