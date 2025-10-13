Vollversammlung des Seniorenrates (2) - Wahlen

Wien (OTS) -

Auf Grundlage der Statuten des Österreichischen Seniorenrates, die eine Wahl aller Präsidiums- und Vorstandsmitglieder im Rahmen der Vollversammlung durch die Delegierten seiner Seniorenorganisationen vorsieht, wurden soeben folgende Seniorenvertreter einstimmig gewählt.

Mitglieder des Präsidiums:

Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA

Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec

Vizepräsident und Finanzreferent Helmut Bieler

Vizepräsident und Schriftführer Mag. Franz Karl

Vizepräsident Johann Affenzeller

Vizepräsident Dr. Josef Pühringer

Vizepräsidentin Monika Kemperle

Vizepräsident Thomas Richler

Beisitzer Herbert Striegl, BA

Beisitzer Werner Huber

Dem Vorstand gehören an: Rupert Dworak, Harry Kopietz, Dieter Hacker, Manfred Lackner, Klaus Stanzer, Dr. Andrea Eder-Gitschthaler, Ernest Schwindsackl, Rudolf Strommer, Mag. Karl Wilfling, Wilhelm Waldner, Johann Palkovich, Erika Helscher, Josef Wiesinger und Johann Büchinger.

Die Finanzkontrolle obliegt Ing. Herbert Ettenauer, Magdalena Eichinger, MBA, Josef Wild sowie Erna Mühlbacher.