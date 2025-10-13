- 13.10.2025, 13:51:03
Vollversammlung des Seniorenrates (2) - Wahlen
Präsidium unter dem Vorsitz von Gerstorfer und Korosec sowie Vorstand einstimmig gewählt
Auf Grundlage der Statuten des Österreichischen Seniorenrates, die eine Wahl aller Präsidiums- und Vorstandsmitglieder im Rahmen der Vollversammlung durch die Delegierten seiner Seniorenorganisationen vorsieht, wurden soeben folgende Seniorenvertreter einstimmig gewählt.
Mitglieder des Präsidiums:
Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA
Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec
Vizepräsident und Finanzreferent Helmut Bieler
Vizepräsident und Schriftführer Mag. Franz Karl
Vizepräsident Johann Affenzeller
Vizepräsident Dr. Josef Pühringer
Vizepräsidentin Monika Kemperle
Vizepräsident Thomas Richler
Beisitzer Herbert Striegl, BA
Beisitzer Werner Huber
Dem Vorstand gehören an: Rupert Dworak, Harry Kopietz, Dieter Hacker, Manfred Lackner, Klaus Stanzer, Dr. Andrea Eder-Gitschthaler, Ernest Schwindsackl, Rudolf Strommer, Mag. Karl Wilfling, Wilhelm Waldner, Johann Palkovich, Erika Helscher, Josef Wiesinger und Johann Büchinger.
Die Finanzkontrolle obliegt Ing. Herbert Ettenauer, Magdalena Eichinger, MBA, Josef Wild sowie Erna Mühlbacher.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: kontakt@seniorenrat.at
