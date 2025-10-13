  • 13.10.2025, 13:50:03
BMFWF schreibt Staats- und Förderungspreis für Wissenschaftspublizistik aus

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung schreibt den Österreichischen Staatspreis sowie den Förderungspreis für Wissenschaftspublizistik aus. Mit dem Staats- und Förderungspreis werden hervorragende journalistische Beiträge ausgezeichnet, die in kompetenter Weise Themen aus Wissenschaft und Forschung aufgreifen und in der Öffentlichkeit das Interesse für Wissenschaft und Forschung wecken und vertiefen helfen, eine kritische Auseinandersetzung mit Fragen aus Wissenschaft und Forschung fördern sowie die hohe Relevanz für die gesellschaftliche Entwicklung aufzeigen. Die Preise sind mit Ꞓ 6.000,-- bzw. Ꞓ 3.000,-- dotiert. Es können nur Beiträge eingereicht werden, die in einem österreichischen Medium publiziert oder gesendet wurden. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Jänner 2026. Nähere Informationen zur Ausschreibung: Wissenschaftspublizistikpreis 2026 - Ausschreibung - Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung

Bei der letzten Ausschreibung vor zwei Jahren gab es 16 Einreichungen. Aktuelle Staatspreisträgerin ist Tanja Traxler, Katharina Veronika Gruber hat den Förderungspreis bekommen. Einen Anerkennungspreis erhielten jeweils David Rennert, Benedikt Narodoslawsky sowie Nikolaus Täuber.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: florian.atzmueller@bmfwf.gv.at

