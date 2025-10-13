  • 13.10.2025, 13:22:03
„9 Plätze – 9 Schätze“: Uschi Zezelitsch übernimmt die Promi-Patenschaft für das Burgenland

Wien (OTS) - 

Wechsel bei den Promi-Patinnen bei „9 Plätze – 9 Schätze“: Uschi Zezelitsch wird gemeinsam mit „Burgenland heute“-Moderator Martin Ganster das Burgenland in der Live-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ am Samstag, dem 25. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – statt Miriam Kutrowatz – vertreten.

Die Bundesländer-Duos bewerben mit dem/der jeweiligen „Bundesland heute“-Moderator:in ihren Landessieger und vergeben in der Live-Sendung Punkte, die in die Gesamtwertung (aus Jurywertung sowie Telefon- und SMS-Voting) einfließen. Die weiteren Promipatinnen und -paten sind RIAN, Missy May, Karl Ploberger, Elisabeth Fuchs, Ferdinand Seebacher, Gregor Bloéb, Marc Girardelli und Angelika Niedetzky.

Das Burgenland geht heuer mit Jois am Neusiedler See an den Start und tritt gegen den Danielsberg (Kärnten), die Mariazellerbahn (Niederösterreich), die Silberzeile in Schärding (Oberösterreich), die Lammerklamm (Salzburg), den Eorykogel (Steiermark), die Kellerjochkapelle (Tirol), die Scheidseen (Vorarlberg) und den Stadtpark (Wien) um den Titel „Schönster Platz des Landes“ an.

