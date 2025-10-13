  • 13.10.2025, 13:09:04
FPÖ-Landbauer: „Wiens Auswüchse zeigen: Sozialhilfe-Bundesmodell soll sich an NÖ orientieren“

Großfamilie mit 12 Kindern kassiert in Wien auf Staatskosten

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Wiener Auswüchse bei der Sozialhilfe zeigen eindrucksvoll das gekrachte Experiment der Willkommenskultur. Großfamilien mit elf oder zwölf Kindern sind zwar nicht die Regel, aber längst kein Einzelfall mehr“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer einen neuen Sozialhilfe-Aufreger in Wien. Demnach haben die Top-11-Familien laut „Krone“ bereits knapp 120 Kinder.

„Wir in NÖ haben sehr restriktive Regeln bei der Sozialhilfe und stellen somit sicher, dass diese finanzielle Hilfestellung nicht als soziale Hängematte ausgenützt werden kann“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer klar.

Denn es sei eben kein Zufall, dass über 70 % der Sozialhilfeempfänger in Wien wohnen und nur rund jeder zehnte Sozialhilfeempfänger in NÖ seinen Hauptwohnsitz hat. Denn NÖ zahle über den Ausgleichszulagenrichtsatz von 1.210 Euro keine Wohnkostenpauschale, die Kinderzuschläge seien degressiv gestaffelt. „Somit sind absurd hohe Beträge wie 5.000 oder 9.000 Euro wie in Wien bei uns in NÖ nicht möglich. Denn solche astronomischen Beträge versteht kein fleißiger Österreicher, solche Sozialhilfe-Beträge sind eine verheerende Botschaft an die Steuerzahler“, so Landbauer weiter.

„Die zerstrittenen Systemparteien müssen sich mal einig werden, was sie überhaupt wollen und wie die bundeseinheitliche Lösung ab 2027 aussehen soll. Fakt ist, dass die bundeseinheitliche Lösung sich am scharfen NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz orientieren muss“, so Landbauer und unterstreicht erneut die Forderung: „Die Sozialhilfe muss an die Staatsbürgerschaft gekoppelt werden, Schluss mit dem Zuzug in die soziale Hängematte.“

