Einladung zur hybriden PK: Wirtschaftsmotor Glasfaser - neue Marktanalyse liefert eindeutige Ergebnisse

Wien (OTS) - 

Einladung zur Pressekonferenz

Wirtschaftsmotor Glasfaser: Marktanalyse liefert eindeutige Ergebnisse zur Nutzung und Einsatz von Glasfaser für die digitale Zukunft Österreichs

Termin: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 10 – 11 Uhr
Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
sowie online

Erstmals liefert eine wissenschaftlich fundierte Marktanalyse der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eindeutige Daten zur Relevanz von Glasfaser für Österreichs Konsument:innen, Gesellschaft und Wirtschaft. Die soeben fertiggestellte Analyse, die von der Open Fiber Austria, OFAA, der mehr als 90 Prozent der österreichischen Telekomunternehmen angehören, beauftragt wurde, beleuchtet zudem explizit die Nutzung von Glasfasernetzen pro Bundesland und zieht einen klaren Vergleich zu Deutschland. Darüber hinaus werden Einsatz und Wirtschaftlichkeit offener Glasfasernetze und die Wirkkraft von Förderungen erörtert.

Ihre Gesprächspartner sind Studienautor und Wirtschaftswissenschafter Prof. Dr. Jens Böcker, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, OFAA-Beiratsvorsitzender und GF FiberEins DI Herbert Flatscher sowie OFAA-Vizepräsident und GF Breitband OÖ, DI Martin Wachutka.

Die Pressekonferenz findet am Vortag des Austrian FiberSummits 2025 statt, zu dem 500 Expert:innen aus ganz Europa erwartet werden.

Akkreditierung unbedingt erforderlich!

Rückfragen & Kontakt

comm:unications
Sabrina Nüssel
Telefon: +43 1 315 14 11 - 24
E-Mail: sabrina.nuessel@communications.co.at

