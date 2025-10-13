Korosec: Finger weg vom 13. und 14. Pensionsbezug zur Pflegefinanzierung!

Wien (OTS) -

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec kritisiert den erneuten Vorstoß von Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, den 13. und 14. Pensionsbezug in die Pflegefinanzierung einzubeziehen: „Das kommt für uns nicht in Frage. Auch Menschen in Pflegeheimen haben persönliche Wünsche und Bedürfnisse. Ihnen durch eine solche Pensionskürzung ihre finanzielle Freiheit wegzunehmen, ist würdelos und herzlos - und daher inakzeptabel.“

Derzeit müssen Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, 80 Prozent ihrer Pension für die Unterbringung verwenden, die restlichen 20 Prozent sowie den 13. und 14. Pensionsbezug dürfen sie als "Taschengeld" behalten.

„Im Pflegebereich gespart werden musss in den Strukturen und nicht bei den Patientinnen und Patienten“, sagt Korosec.

Nötig sei mehr Zusammenarbeit statt Streitigkeiten über Zuständigkeiten, eine klare Finanzierung statt komplizierter Zahlungsströme und Systeme, die sich an den Menschen orientieren – nicht an Paragrafen.