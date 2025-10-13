  • 13.10.2025, 13:02:33
  • /
  • OTS0099

Korosec: Finger weg vom 13. und 14. Pensionsbezug zur Pflegefinanzierung!

Seniorenbundpräsidentin gegen erneuten Vorstoß des Gemeindebunds

Wien (OTS) - 

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec kritisiert den erneuten Vorstoß von Gemeindebundpräsident Johannes Pressl, den 13. und 14. Pensionsbezug in die Pflegefinanzierung einzubeziehen: „Das kommt für uns nicht in Frage. Auch Menschen in Pflegeheimen haben persönliche Wünsche und Bedürfnisse. Ihnen durch eine solche Pensionskürzung ihre finanzielle Freiheit wegzunehmen, ist würdelos und herzlos - und daher inakzeptabel.“

Derzeit müssen Menschen, die in Pflegeheimen wohnen, 80 Prozent ihrer Pension für die Unterbringung verwenden, die restlichen 20 Prozent sowie den 13. und 14. Pensionsbezug dürfen sie als "Taschengeld" behalten.

„Im Pflegebereich gespart werden musss in den Strukturen und nicht bei den Patientinnen und Patienten“, sagt Korosec.

Nötig sei mehr Zusammenarbeit statt Streitigkeiten über Zuständigkeiten, eine klare Finanzierung statt komplizierter Zahlungsströme und Systeme, die sich an den Menschen orientieren – nicht an Paragrafen.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: kleitner@seniorenbund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright