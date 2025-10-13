Netzraum Kärnten: Bilanz nach vier Infomessen bestätigt großes Interesse und gelebten Dialog

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Mit Netzraum Kärnten entsteht eines der bedeutendsten Energieinfrastruktur-Projekte der kommenden Jahrzehnte – eine Jahrhundertchance für Kärnten und Osttirol. Es stärkt den Wirtschafts- und Lebensraum, sichert die Stromversorgung und ermöglicht die versorgungssichere Energiewende. Nach der Präsentation der Grobtrasse Ende September vertiefen Austrian Power Grid (APG) und die Kärnten Netz GmbH (KNG) den begonnenen Austausch mit Gemeinden, Grundeigentümer:innen und Bürger:innen bei acht Infomessen entlang der geplanten Leitungs-Grobtrasse.

Nach vier von insgesamt acht geplanten Infomessen ziehen die Projektverantwortlichen eine äußerst positive Zwischenbilanz: Das Interesse der Bevölkerung ist sehr groß, der Dialog intensiv und der Informationsaustausch konstruktiv. Rund 1.200 Besucherinnen und Besucher haben vergangene Woche die Gelegenheit genutzt, sich aus erster Hand über das Projekt umfangreich zu informieren. „Transparenz und Dialog stehen für uns an erster Stelle. Wir wollen informieren und erklären wo die Grobtrasse verläuft sowie mit der Bevölkerung diskutieren und zuhören. Auch die weiteren Planungsschritte werden umfangreich dargestellt. Das große Interesse an den Infomessen bestätigt, dass diese Vorgehensweise genau richtig ist. Nur durch frühzeitige Information und offenen Austausch mit der Bevölkerung kann ein Projekt dieser Größenordnung nachhaltig gelingen“, betonen APG-Projektleiter Wolfgang Hafner und KNG-Projektleiter Gernot Kowatsch.

Großes Interesse und wertvoller Austausch vor Ort

Zahlreiche Bewohner:innen der Gemeinden im Projektgebiet kamen zu den Infomessen, um sich direkt vor Ort zu informieren. Im Fokus standen der geplante Trassenverlauf, technische Details, warum ein Kabel nicht möglich ist, wie die Gesundheitsthemen in der Planung mitberücksichtigt werden, sowie Fragen des Naturschutzes und der energiepolitischen Rahmenbedingungen. Weiters ging es darum, mit Expert:innen von APG und KNG ins Gespräch zu kommen und eigene Anliegen einzubringen. Besonders intensiv war der Austausch mit den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern entlang der geplanten Leitung. Viele von ihnen nutzten die Veranstaltung, um sich erstmals persönlich beraten zu lassen und ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Informationen bezüglich der Quellen und Zufahrten in den jeweiligen Regionen konnten bei dieser Gelegenheit direkt in die jeweiligen Karten eingetragen werden. Diese, für alle wertvollen Angaben, bilden die Basis für die nächsten Schritte und erleichtern die direkte Kommunikation für die Planung der Maststandorte und Zufahrten. Der direkte Austausch habe sich als äußerst konstruktiv und wertvoll erwiesen, betonten die Projektleiter. Es ist der Startpunkt für weitere intensive Gespräche, von denen schon viele für die nächsten Wochen vereinbart wurden.

Die Informationsreihe wird in den nächsten Tagen fortgesetzt: Nach Lienz, Berg, Spittal und Paternion finden in der zweiten Woche weitere Infomessen im Congress Center Villach, im Stadtsaal Feldkirchen, im Fuchspalast in St. Veit sowie in der Neuen Burg in Völkermarkt statt.

Das neue Infoportal: Digital informiert und aktiv beteiligt

Neben den persönlichen Gesprächen vor Ort bietet das Projekt auch ein umfangreiches Informations- und Serviceangebot. Über das Infoportal www.netzraumkaernten.at sind die aktuellen Planungsstände sowie eine interaktive Karte jederzeit abrufbar. Seit einer Woche können Besucher:innen lokale Hinweise zu Zufahrten, Grundwasserquellen etc. digital einbringen. Die bisherigen Rückmeldungen zeigen, dass die Bevölkerung den Dialog sucht und die Gelegenheit zur Mitwirkung schätzt. Denn die gewonnenen Informationen sind wertvoll für die weitere Planung. Aus Sicht der Projektleitung ist das Projekt Netzraum Kärnten bereits heute ein Beispiel dafür, wie Energiewende und Bürgerbeteiligung Hand in Hand gehen können.

Über das Projekt Netzraum Kärnten

Netzraum Kärnten ist ein Kooperationsprojekt von Austrian Power Grid (APG) und Kärnten Netz (KNG-Kärnten Netz). Es sieht die 380-kV-Verbindung zwischen Lienz in Osttirol und Obersielach bei Völkermarkt in Kärnten sowie den Ausbau und die Verstärkung des Kärntner 110-kV-Netzes vor. Das Vorhaben ist ein Schlüsselprojekt für Kärnten, Osttirol und ganz Österreich, da die bestehenden Leitungen stark ausgelastet sind und ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Mit diesem Projekt eröffnet sich eine Jahrhundertchance: Es stärkt Kärnten und Osttirol als Wirtschafts- und Lebensraum, sichert die Stromversorgung kommender Generationen, ermöglicht die zusätzliche Einspeisung von Strom aus erneuerbarer Energie und unterstützt den schrittweisen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2024 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 630 Millionen Euro 2025 (2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2034 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.

Über Kärnten Netz

Als Verteilernetzbetreiber sorgt die KNG-Kärnten Netz GmbH für die sichere und zuverlässige Energieversorgung ihrer Kund:innen. Zu den Hauptaufgaben zählen die Planung, der bedarfsorientierte Ausbau, der Betrieb und die Instandhaltung des Strom- und Gasnetzes sowie ein effizientes Entstörungsmanagement. Kärnten Netz betreut mit etwa 720 Mitarbeiter:innen Transformatorstationen, 50 Umspannwerke und ein rund 18.600 km langes Stromnetz.