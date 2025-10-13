Eröffnung Ausbau der Kinderbetreuung in Atzenbrugg

St. Pölten (OTS) -

Am Samstag wurde der Ausbau der Kinderbetreuung in Atzenbrugg feierlich eröffnet. Drei Kindergartengruppen und eine zusätzliche Tagesbetreuungseinrichtungsgruppe wurden am Kindergartenstandort in der Wiener Straße in Holzriegelbauweise zugebaut. „Die ,blau-gelbe Betreuungsoffensive‘ ist die größte familienpolitische Initiative in der Geschichte des Landes Niederösterreich. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Investition in frühkindliche Bildung und gleichzeitig werden die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatkräftig unterstützt. Ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen können. Wir setzen hiermit gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über eine Million Euro unterstützt. Zusätzlich gibt es eine Förderung aus der 15-a Vereinbarung in Höhe von 425.000 Euro.

Nachdem der Kindergarten stark vom Hochwasserereignis 2024 betroffen war und einen Schaden in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro verursachte, erhält die Marktgemeinde Atzenbrugg eine Unterstützung in Form einer Beihilfe von 40 Prozent der nach Abrechnung anerkannten Kosten. Eine Akontozahlung der Beihilfe (20%) in Höhe von 280.300 Euro wurde bereits im April 2025 veranlasst.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus@noel.gv.at