Nahost – SPÖ-Schieder: Freilassung aller Geiseln muss Ende des Terrors besiegeln

Wien (OTS) -

Nach der heutigen Übergabe aller 20 israelischen Geiseln, macht sich auch in Europa Erleichterung breit. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder: „Heute ist ein guter Tag. Nach 738 Tagen können Familien und Freunde der am 7. Oktober entführten Geiseln ihre Angehörigen endlich wieder in die Arme schließen. Während mit fortschreitender Zeit dieses Szenario in immer größere Ferne gerückt ist, ist es heute doch wahrgeworden. Es sind kraftvolle Bilder, die heute um die Welt gehen und Menschen überall zutiefst berühren. Doch dieses Gefühl der Erleichterung und des Aufbruchs muss auch genutzt werden, um vorauszuschauen, statt den Blick wieder abzuwenden. Wir haben gesehen, dass der internationale politische Druck etwas bewirken kann. Das muss auch Motivation für die EU sein, sich für einen langfristigen Frieden in der Region einzusetzen. Denn nur so können wir das enorme Leid wie jenes der Geiseln in Zukunft verhindern. Willkommen zu Hause Gali und Ziv Berman, Alon Ohel, Matan Zangauker, Ariel und David Cunio, Omri Miran, Eitan Horn, Guy Gilboa-Dalal, Eviatar David, Avinatan Or, Bar Kuperstein, Eitan Mor, Rom Braslavski, Josef-Chaim Ohana, Elkana Bohbot, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Matan Angrest und Segev Kalfon. Ich wünsche allen Heimgekehrten eine gute Genesung und die dringend notwendige Versorgung, um die erlebten Traumata verarbeiten zu können.“ ****

Schieder betont: „Wir gedenken heute auch jener Geiseln, die diese grauenhafte Gefangenschaft nicht mehr lebend verlassen haben. Ihr Schicksal darf niemals vergessen werden.“ (Schluss) ls