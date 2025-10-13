„Heimatherbst“ des ORF Vorarlberg mit Volksmusik und Mundart

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg lädt zum traditionellen „Heimatherbst“, bei dem Volksmusik und Mundart im Mittelpunkt stehen. ORF-Landesdirektor Markus Klement, Jasmin Ölz (Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg) und Moderatorin Martina Köberle heißen am Samstag, dem 18. Oktober 2025, zwischen 10.00 und 13.00 Uhr die Gäste im herbstlich dekorierten Publikumsstudio willkommen.

Prämierte musikalische Highlights

Es musizieren das Alphornensemble „5er Alphorn Gspann“ sowie die „Wäldar Buromusig“, erstklassige junge Musiker aus dem Bregenzerwald, die inzwischen mitunter an renommierten Musikuniversitäten studieren. Sie wurden u. a. bereits mit dem Herma-Haselsteiner-Preis beim alpenländischen Volksmusikwettbewerb in Innsbruck ausgezeichnet. Die Wäldar Buromusig präsentiert im Rahmen der Veranstaltung auch ihre Veröffentlichung „Live in Vorau“.

Von „Polkageist“ bis „Schnoarrawagglar“

Außerdem zu erleben sind „Die Polkageister“, der Akkordeonclub Altach und die Volksmusikgruppe der Musikmittelschule Lingenau. Isabella und Wilma Fink laden zum gemeinsamen Singen ein und Mundartexperte Wolfgang Berchtold macht mit dem Publikum sein neues Vorarlbergquiz „Schnoarrawagglar“. Neben diesen musikalischen und Mundart-Highlights werden auch kulinarische Spezialitäten aus der Funkhaus-Küche geboten. Die Aufzeichnungen der Veranstaltung sind am 4., 11. und 18. November jeweils um 20.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ‚Heimatherbst‘ ist jedes Jahr ein besonderes Event, bei dem Volksmusik, Mundart und Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Es freut mich, dass so viele talentierte Musikerinnen und Musiker sowie Mundartfreunde das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg mit Leben füllen.“