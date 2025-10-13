Ticket-Rekord bei MARIA THERESIA – DAS MUSICAL: Bereits fast 100.000 Karten verkauft - Weltpremiere begeisterte Publikum im Ronacher

Wien (OTS) -

Mit Standing Ovations und minutenlangem Applaus wurde am 10. Oktober 2025 im Ronacher die glanzvolle Weltpremiere von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL vom Publikum gefeiert. Die neueste Eigenproduktion der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, erzählt die faszinierende Geschichte einer der einflussreichsten Monarchinnen des 18. Jahrhunderts – ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel.

Rekord-Vorverkauf von 100.000 Tickets

Die Weltpremiere sorgte aber nicht nur auf der Bühne für Aufmerksamkeit – auch der Vorverkauf verzeichnet eine neue Bestmarke. Pünktlich zur Premiere wurde ein neuer Ticket-Rekord in der Geschichte der VBW aufgestellt. Mittlerweile wurden bereits fast 100.000 Karten verkauft. Das neue Musical schließt damit nahtlos an den Erfolg der letzten VBW-Eigenproduktion ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL an und reiht sich unter die meistverkauften VBW-Musicals ein.

Barbara Novak, MA, Amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales: „Der große Erfolg von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL ist ein starkes Zeichen dafür, wie sehr Wien als Kulturmetropole geschätzt wird – von unserer Bevölkerung ebenso wie international. Die Vereinigten Bühnen Wien leisten mit dieser Eigenproduktion nicht nur einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Vielfalt unserer Stadt, sondern schaffen auch Arbeitsplätze und stärken den Tourismus nachhaltig. Wien ist stolz darauf, nicht nur Bühne für große Kunst zu sein, sondern auch als Produzent hochwertiger Musicals weltweit Anerkennung zu finden. Als Wirtschaftsstadträtin erfüllt es mich mit Freude zu sehen, wie unsere Stadt durch solche Projekte lebendig, kreativ und international sichtbar bleibt.“

Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „Wien zählt neben New York, London und Hamburg zu den weltweit führenden Musical-Metropolen. Mit neuen Eigenproduktionen wie MARIA THERESIA – DAS MUSICAL zeigen die Vereinigten Bühnen Wien, dass Wien nicht nur ein wichtiger Aufführungsort internationaler Produktionen ist, sondern selbst Ursprungsort innovativer Werke von Weltrang. Das stärkt Wiens Ruf als kreatives Zentrum für Musicalkunst und kulturelle Innovation.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Wir freuen uns sehr über die überwältigende Resonanz auf MARIA THERESIA – DAS MUSICAL. Die umjubelte Premiere und der herausragende Vorverkauf zeigen, dass unser Anspruch, künstlerisch hochwertige und gleichzeitig publikumswirksame Eigenproduktionen zu entwickeln, voll aufgeht. Dieser Erfolg bestätigt unseren Weg, gezielt auf starke VBW-Eigenproduktionen zu setzen. Dass wir bereits jetzt fast 100.000 verkaufte Tickets verzeichnen können, unterstreicht die Bedeutung und den Stellenwert des Musical-Genres für die VBW und unser Publikum.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Der außergewöhnliche Erfolg von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL zeigt eindrucksvoll die Stärke und Innovationskraft der Vereinigten Bühnen Wien als führendes Musiktheaterunternehmen. Mit starken Eigenproduktionen schaffen wir nachhaltige künstlerische Highlights, die zugleich wirtschaftlich erfolgreich sind und das Publikum nachhaltig begeistern. Dieser Rekordvorverkauf ist ein Beleg dafür, dass die VBW ihre Position als Herzstück der Musical-Szene im deutschsprachigen Raum weiter ausbauen.“

Presseunterlagen zur Produktion finden Sie hier: https://nextcloud.wienholding.at/index.php/s/8mGRGCTBrrJfAaC

Tickets und Informationen unter www.musicalvienna.at oder telefonisch unter 01/58885-111.

Facebook: www.facebook.com/musicalvienna

Instagram: www.instagram.com/musicalviennavbw