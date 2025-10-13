„ZIB Spezial“ zur Geiselübergabe an Israel heute um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„War is over“ – der Krieg ist vorbei, sagt US-Präsident Donald Trump und meint damit den Krieg in Gaza. Heute sind die letzten noch lebenden Geiseln von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. Ein historischer Tag, der in Israel von den Menschen frenetisch gefeiert worden ist. Parallel dazu sind fast 2.000 inhaftierte Palästinenser freigelassen worden – sie kehren zurück in den Gazastreifen, der fast vollständig zerstört ist. Wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter? Ist der Frieden tatsächlich greifbar? Wie kann den Geiseln jetzt geholfen werden, das Trauma zu überwinden? Und welche Hilfe braucht die Bevölkerung in Gaza am dringendsten? Das alles und mehr besprechen Tarek Leitner und Nadja Bernhard heute, am Montag, dem am 13. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in einer 50-minütigen „ZIB Spezial“ mit der Traumatologin Brigitte Lueger-Schuster und dem Historiker Tom Segev.

Ab 13.00 Uhr steht eine auf 40 Minuten verlängerte „ZIB“ auf dem ORF-2-Programm, gefolgt von einer 20-minürigen „Aktuell nach eins“-Ausgabe. „Die Millionenshow“ entfällt.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „ZIB Spezial“ zum Durchbruch in Nahost wird umfassend barrierefrei ausgestrahlt. Für die gehörlosen und hörbehinderten Zuschauer:innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf ORF ON Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 W (in SD via Antenne) und auf ORF ON via Live-Stream. Die barrierefreien Sendungen stehen auf on.ORF.at auch als Video-on-Demand zur Verfügung.