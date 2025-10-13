Pink Casino Night am 20. Oktober: ein Abend mit echtem Mehrwert

Wien (OTS) -

Casinos Austria spendet für jeden Gast in seinen zwölf Casinos zwei Euro an „Pink Ribbon“ und unterstreicht damit einmal mehr die enge Zusammenarbeit mit der Österreichischen Krebshilfe.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen Casinos Austria und der Österreichischen Krebshilfe umfasst zahlreiche gemeinsame Aktionen. Ein besonderes Highlight ist auch in diesem Jahr die "Pink Casino Night", die am Montag, den 20. Oktober 2025, in allen zwölf Casinos stattfindet. An diesem Abend spendet Casinos Austria für jeden Gast zwei Euro an die Pink Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe. Diese setzt sich seit Jahren für die Bewusstseinsbildung zum Thema Brustkrebsvorsorge und die Hilfe für Betroffene ein. Alle Mitarbeiter:innen der Casinos tragen im Zuge des Themen-Specials eine "Pink Ribbon"-Schleife, zudem werden für interessierte Gäste Pink Ribbon Informations-Broschüren zur Verfügung gestellt.

Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart betont: „Brustkrebs betrifft im Laufe der Zeit leider sehr viele von uns, ob direkt oder indirekt. Die Enttabuisierung des Themas ist daher überaus wichtig. Casinos Austria stellt sich sehr gerne in den Dienst der guten Sache, um auf die Wichtigkeit von Vorsorge und Früherkennung hinzuweisen. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste bei der „Pink Casino Night“, um gemeinsam ein starkes Zeichen der Solidarität mit Brustkrebspatient:innen zu setzen, und gleichzeitig die großartigen Projekte der Österreichischen Krebshilfe finanziell zu unterstützen.“

Verantwortung für die Gesellschaft und die Menschen in Österreich zu übernehmen, ist für Casinos Austria seit mehr als 55 Jahren fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Die Unterstützung der Österreichischen Krebshilfe umfasst aber noch mehr als allein die Kooperation bei „Pink Ribbon“. Ende November werden die zwölf Casinos auch wieder zur Blue Casino Night laden, bei der im Rahmen der Aktion „Loose Tie“ Bewusstsein für die Prostatakrebs-Früherkennung geschaffen wird.

Darüber hinaus stellt Casinos Austria seit 2023 mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“ Gratistickets für bedeutende Kultureinrichtungen für Krebspatient:innen zur Verfügung, darunter das Wiener Burgtheater, das Ronacher oder die Bregenzer Festspiele.

Auch auf lokaler Ebene spiegelt sich das Engagement wider: Im Zuge der bundesweiten Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ unterstützen beispielsweise das Casino Zell am See oder auch das Casino Linz die Krebshilfe der jeweiligen Bundesländer durch Sponsorships, Casino on Tour und Corporate-Volunteering-Einsätze der Mitarbeitenden.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Pink-Casino-Night-2025